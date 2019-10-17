По сюжету, в распоряжении журналистов оказалось 2,6 терабайта документов с информацией документов с информацией об офшорных счетах множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей. Обнаружить «панамский архив» помогла героиня Мэрил Стрип. Помимо оскароносной актрисы в касте фильма заявлены Антонио Бандерас, Гэри Олдман, Дэвид Швиммер, Шэрон Стоун, Джеффри Райт, Джеймс Кромвелл и другие.

В основу сценария, автором которого выступил Скотт З. Бернс, легла книга Джейка Бернштейна «Скрытый мир: о расследовании «Панамского досье» о незаконных методах обогащения и о политической коррупции. Премьера фильма Стивена Содерберга «Прачечная» состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля. На стриминговом сервисе Netflix лента станет доступна для просмотра уже завтра, 18 октября.

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