Главную роль в грядущем фильме о Бэтмене исполнит английский актер, модель и музыкант Роберт Паттинсон. Претендентов на роль Брюса Уэйна в картине от режиссера Мэтта Ривза было двое — актер Николас Холт и Роберт Паттинсон, однако выбор кинокомпании пал на второго. По информации некоторых СМИ, в этом артисту помогли сложные роли в различных независимых картинах, где он показывал свое актерское мастерство — таких как «Высшее общество» 2018 года, «Хорошее время» 2017 года и «Космополис» 2012 года.

В предыдущих фильмах по вселенной DC роль Женщины-кошки исполнили Ли Мериуэзер (1966 год), Мишель Пфайффер (1992 год), Халле Берри (2004 год) и Энн Хэтэуэй (2012 год). В различных сюжетах комиксов о Бэтмене Селина Кайл выступает как суперзлодейка или антигерой — она обладает отличной спортивной и акробатической подготовкой, выносливостью, ловкостью, гибкостью и скрытностью.

Съемки нового «Бэтмена» начнутся уже этой осенью. Мировая премьера запланирована на 25 июня 2021 года. Сюжет картины и подробности съемочного процесса пока не разглашаются.

Напомним, ранее актер Кристиан Бэйл, воплотивший образ Бэтмена на протяжении трех фильмов «Бэтмен: Начало», «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды», поддержал выбор киноделов утвердить в качестве нового супергероя Роберта Паттинсона. А еще дал напутствие актеру, правда, не новое: ранее аналогичный совет получил Бен Аффлек.