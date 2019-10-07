На YouTube-канале Adult Swim, блока телеканала Cartoon Network, появился первый трейлер грядущего, четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти». Шоу от Джастина Ройланда и Дэна Хармона вернется в эфир в ноябре. Спойлер: вместе с Мистером Жопосранчиком!

Премьера четвертого сезона мультсериала состоится 10 ноября на телеканале Cartoon Network, в России шоу в озвучке Дмитрия Сыендука покажет телеканал «2х2». Дата российской премьеры пока не разглашается, однако канал уверяет , что покажет новую главу в приключениях Рика и Морти «раньше всех».

О том, что мультсериал «Рик и Морти» продлят на четвертый сезон, стало известно в марте прошлого года. Тогда Дэн Хармон ответил на вопрос одного из фанатов в Twitter о том, когда ждать новую часть франшизы. Хармон написал, что это «может оказаться сложной задачей», так как «тяжело работать над шоу, которое не было заказано телеканалом». Однако позже шоураннеры официально подтвердили продолжение — четвертый сезон мультипликации выйдет на экраны уже в ноябре этого года.

Напомним, ранее Adult Swim показал восьмибитный короткометражный фильм по мотивам «Рика и Морти» — психоделический видеоряд, перестрелки и драки с фантастическими животными, существо в банке, применяющее дефибриллятор к телу безумного изобретателя Рика Санчеза, эксперименты над Морти и множество отсылок к старым играм на приставке Sega. А еще посмотрите тизер четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти» от Сыендука.