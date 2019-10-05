Инспектор Гаджет возвращается: Disney снимет новый игровой фильм о полицейском-киборге

Компания Disney планирует снять новый игровой фильм о «механическом» полицейском, который будет основан на комедийно-детективном мультсериале «Инспектор Гаджет» студии DIC, вышедшем в 1983 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Как передает издание, киноленту спродюсируют Дэн Лин и Джонатан Эйрих. Они отвечали за ремейк «Аладдина», собравшего в прокате более $1 млрд. Сценаристами станут Мики Дэй и Стритер Сайдер, работавшие в комедийном скетч-шоу «Субботним вечером в прямом эфире».

Мультсериал «Инспектор Гаджет» о полицейском-киборге, в тело которого встроены тысячи приспособлений, выпускался c 1983 по 1986 год. По сюжету полицейский борется с организацией ПСИХ, руководитель которой — злой учёный Доктор Кло. Каждое задание Гаджет получает от шефа Куимби в виде самоуничтожающейся записки. Ему также помогают племянница Пенни и собака Брейн. По мотивам сериала вышло множество игр и спино-оффов, а в 1999 году появился полнометражный игровой фильм, главную роль в котором исполнил Мэттью Бродерик.

Напомним о ближайших проектах Disney: в июне этого года стало известно о перезапуске мультсериала «Чип и Дейл». Обновленный проект будет насчитывать 39 мини-серий, продолжительностью по семь минут. Сюжет расскажет о приключениях бурундуков в большом городе. Кроме того, в экранизации «Русалочки» от Disney главную роль исполнит афроамериканская певица и актриса Холли Бэйли. «После долгих поисков было совершенно ясно, что Холли обладает той редкой комбинацией духа, молодости, невинности и ума, а также великолепным голосом. Это как раз все те качества, которые необходимы для того, чтобы играть эту культовую роль», — поделился Маршалл.

В конце августа компания показала первый трейлер ремейка «Леди и Бродяги», в котором рассказывается история любви кокер-спаниеля по имени Леди и уличного пса Бродяги. За основу сюжета взят одноименный мультфильм, выпущенный в 1995 году. В этом же месяце в Сети появился первый кадр грядущего приквела фильма «101 далматинец» с Эммой Стоун в роли Стервеллы Де Виль. Сюжет картины развернется в Лондоне 1970-х годов и расскажет о юности модницы до того, она стала злодейкой. И вместо черной-белой шубы кожаные куртки, как у панков!

