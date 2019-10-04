Что посмотреть в кино: От Хоакина Феникса-Джокера до фильма, снятого 96 кадров в секунду

Картина-победитель Венецианского кинофестиваля, документальная ода воде Виктора Косаковского и «Калина красная» Василия Шукшина снова на большом экране – какие фильмы выходят в российский прокат на этой неделе.

«Джокер» / Joker Смотреть трейлер Победитель Венецианского кинофестиваля – настоящий триумф актера Хоакина Феникса, удивительно точно показывающего, как травмы и непонимание ломают хрупкую человеческую психику. Снявший картину о рождении главного противника Бэтмена режиссер Тодд Филлипс – автор комедии «Мальчишник в Вегасе», он не понаслышке знает, что клоуны и комики самые грустные в мире люди. С 3 октября

«Акварель» / Aquarela Смотреть трейлер Невероятной красоты документальная картина о воде Виктора Косаковского. «Акварель» снята в формате 96 кадров в секунду (вместо привычных нам 24-х), и это тот случай, когда прием смотрится не просто аттракционом, а художественно обусловлен. С 3 октября

«Калина красная» Смотреть трейлер Отреставрированную версию фильма Василия Шукшина в честь его юбилея показывали на киносмотре в Венеции. Усилиями журнала «Искусство кино» историю Егора Прокудина можно вновь увидеть на большом экране и в России. С 3 октября

«Операция «Колибри»» / The Hummingbird Project Смотреть трейлер Приключенческий боевик про фондовые аферы с Джесси Айзенбергом, Александром Скарсгардом и Сальмой Хайек. Чтобы получать котировки на долю секунды раньше других трейдеров, Антон и Винсент придумывают протянуть оптоволоконный кабель напрямую через всю Америку. С 3 октября

«Люби их всех» Смотреть трейлер Дебютный фильм Марии Агранович (дочь оператора Михаила Аграновича и сводная сестра актера и режиссера Алексея Аграновича) про мир тотального равнодушия, в котором любовь – талант. Даже если им обладает столичная содержанка, легко жонглирующая личностями и именами. С 3 октября