Что посмотреть в кино: От Хоакина Феникса-Джокера до фильма, снятого 96 кадров в секунду
Картина-победитель Венецианского кинофестиваля, документальная ода воде Виктора Косаковского и «Калина красная» Василия Шукшина снова на большом экране – какие фильмы выходят в российский прокат на этой неделе.
«Джокер» / Joker
Победитель Венецианского кинофестиваля – настоящий триумф актера Хоакина Феникса, удивительно точно показывающего, как травмы и непонимание ломают хрупкую человеческую психику. Снявший картину о рождении главного противника Бэтмена режиссер Тодд Филлипс – автор комедии «Мальчишник в Вегасе», он не понаслышке знает, что клоуны и комики самые грустные в мире люди.
С 3 октября
«Акварель» / Aquarela
Невероятной красоты документальная картина о воде Виктора Косаковского. «Акварель» снята в формате 96 кадров в секунду (вместо привычных нам 24-х), и это тот случай, когда прием смотрится не просто аттракционом, а художественно обусловлен.
С 3 октября
«Калина красная»
Отреставрированную версию фильма Василия Шукшина в честь его юбилея показывали на киносмотре в Венеции. Усилиями журнала «Искусство кино» историю Егора Прокудина можно вновь увидеть на большом экране и в России.
С 3 октября
«Операция «Колибри»» / The Hummingbird Project
Приключенческий боевик про фондовые аферы с Джесси Айзенбергом, Александром Скарсгардом и Сальмой Хайек. Чтобы получать котировки на долю секунды раньше других трейдеров, Антон и Винсент придумывают протянуть оптоволоконный кабель напрямую через всю Америку.
С 3 октября
«Люби их всех»
Дебютный фильм Марии Агранович (дочь оператора Михаила Аграновича и сводная сестра актера и режиссера Алексея Аграновича) про мир тотального равнодушия, в котором любовь – талант. Даже если им обладает столичная содержанка, легко жонглирующая личностями и именами.
С 3 октября
«Эверест» / Abominable
Анимационная копродукция США и Китая про дружбу азиатской девочки Лу и йети, который хочет вернуться домой – на Эверест. Главную героиню озвучила Хлоя Беннет.
С 3 октября
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