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Что посмотреть в кино: От Хоакина Феникса-Джокера до фильма, снятого 96 кадров в секунду

Картина-победитель Венецианского кинофестиваля, документальная ода воде Виктора Косаковского и «Калина красная» Василия Шукшина снова на большом экране – какие фильмы выходят в российский прокат на этой неделе.  

«Джокер» / Joker

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Победитель Венецианского кинофестиваля – настоящий триумф актера Хоакина Феникса, удивительно точно показывающего, как травмы и непонимание ломают хрупкую человеческую психику. Снявший картину о рождении главного противника Бэтмена режиссер Тодд Филлипс – автор комедии «Мальчишник в Вегасе», он не понаслышке знает, что клоуны и комики самые грустные в мире люди.

С 3 октября

«Акварель» / Aquarela

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Невероятной красоты документальная картина о воде Виктора Косаковского. «Акварель» снята в формате 96 кадров в секунду (вместо привычных нам 24-х), и это тот случай, когда прием смотрится не просто аттракционом, а художественно обусловлен.

С 3 октября

«Калина красная»

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Отреставрированную версию фильма Василия Шукшина в честь его юбилея показывали на киносмотре в Венеции. Усилиями журнала «Искусство кино» историю Егора Прокудина можно вновь увидеть на большом экране и в России.

С 3 октября

«Операция «Колибри»» / The Hummingbird Project

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Приключенческий боевик про фондовые аферы с Джесси Айзенбергом, Александром Скарсгардом и Сальмой Хайек. Чтобы получать котировки на долю секунды раньше других трейдеров, Антон и Винсент придумывают протянуть оптоволоконный кабель напрямую через всю Америку.

С 3 октября

«Люби их всех»

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Дебютный фильм Марии Агранович (дочь оператора Михаила Аграновича и сводная сестра актера и режиссера Алексея Аграновича) про мир тотального равнодушия, в котором любовь – талант. Даже если им обладает столичная содержанка, легко жонглирующая личностями и именами.

С 3 октября

«Эверест» / Abominable

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Анимационная копродукция США и Китая про дружбу азиатской девочки Лу и йети, который хочет вернуться домой – на Эверест. Главную героиню озвучила Хлоя Беннет.

С 3 октября

Елена Анисимова,
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