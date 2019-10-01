Интриги и Люси Лью: как сериал «Почему женщины убивают» стал главным guilty pleasure осени
Создатель «Отчаянных домохозяек» Марк Черри запустил «Почему женщины убивают» – гротескный фем-проект в ярких тонах о сложностях семейной жизни в любые времена. Кинокритик Иван Пугин рассказывает, как и почему сериал легко и непринужденно завоевывает зрителей.
Домохозяйка из 1963 года, разгневанная любовной интригой мужа на стороне. Совладелица модной картинной галереи из 1980-х, узнавшая другую страшную вещь о своем благоверном. Жена-адвокат и по совместительству полиамор (как можно догадаться, из нашего времени), вынужденная мириться с отсутствием вдохновения у супруга-писателя. Что объединяет этих женщин? Первое – все они живут в одном и том же доме в калифорнийской Пасадене с разницей в несколько десятилетий. А второе и, пожалуй, главное – кажется, они все в состоянии убить собственных мужей. Или нет?
Шоураннер «Отчаянных домохозяек» Марк Черри снова написал сценарий о дамах из пригорода. Они сталкиваются с разнообразными проблемами, которые доводят их до нервного срыва и преступлений. Но теперь это мини-сериал, женщин всего три, хотя неприятностей у них не убавляется. Временные пласты, в которых происходит действие, постоянно пересекаются. Поэтому режиссерам «Почему женщины убивают» (среди которых актриса Люси Лью) приходится прибегать к очень изобретательному и красивому монтажу. В нем рифмуются закрывающиеся двери, кафельная плитка, замороженная пицца и даже автомобильная аптечка. Хороша и работа с цветом и декорациями – 1960-е сделаны яркими, 1980-е роскошными, а современность минималистичной. Кровавая анимация в начальных титрах и вовсе может претендовать на первое место в рейтингах лучших ТВ-заставок.
Домохозяйку из 1960-х играет Джиннифер Гудвин («Переступить черту»), и ее скрытые подавленные эмоции, интересы и желания – одни из самых интересных. В 1980-х действует главная звезда сериала – Люси Лью («Ангелы Чарли», «Убить Билла», «Элементарно»). Ей прекрасно удалась поверхностная и заносчивая Симона из калифорнийской арт-тусовки. В современной линии наибольшее внимание притягивает к себе Александра Даддарио («Настоящий детектив», «Американская история ужасов») – она играет любовницу живущей все в том же доме пары полиаморов.
В недавно вышедшем сериале «Четыре свадьбы и одни похороны» интрига строится на том, что зрителям сначала не показывают, чьи свадьбы и похороны их ждут на протяжении сезона. Похожий прием используется и в «Почему женщины убивают» – имена жертв сразу не раскрываются. Кроме того, помимо мужей, есть и другие кандидатуры для расправы. Некоторые мелкие детали преступлений открываются в каждом эпизоде, и зрителям самим нужно составлять пазл из намеков и недосказанностей.
Помимо достоинств, у проекта есть и некоторые недостатки – каждая из историй по отдельности смотрелась бы достаточно скучно из-за утрированного сценария. Кроме того, в саундтреке звучат патетические скрипочки, постоянно жужжащие на заднем плане. Если смотреть все серии запоем, то примерно к третьей это сильно раздражает. Но, как в случае со сценарием, так и с саундтреком, шоураннер и вся команда явно понимают, что они делают. Ведь если вы хотите погрузиться в атмосферу 1960-х, есть «Безумцы» Мэттью Вайнера. 1980-е в последнее время тоже постоянно воссоздаются – например, в нетфликсовских «Очень странных делах» и «Блеске». А полиамория и другие приметы современного общества прекрасно показаны Джо Сванбергом в «Легче легкого». «Почему женщины убивают» будет хорошим выбором для тех, кто хочет дождливой осенью попасть в мир ярких красок, нетривиальных режиссерских находок и гендерной психологии. А парам, смотрящим сериал вместе, на всякий случай рекомендуется убрать из поля зрения острые предметы. Мало ли какие ассоциации возникнут в процессе.
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