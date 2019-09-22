«Джокер» может стать лидером по сборам за выходные в октябре

Согласно прогнозу, который основывается на опросе аудитории, картина может собрать за первые выходные проката около 82 млн долларов. В прошлом году лидером этого месяца за первые выходные проката стал «Веном». Фильм с Томом Харди в главных ролях собрал тогда 80,2 миллиона долларов.

Напомним, что «Джокер» с Хоакином Фениксом получил главный приз 76-го Венецианского фестиваля. По сюжету Артур Флек, скромный и незаметный человек, возвращается в Готэм-Сити после продолжительного отсутствия. Неудачливый комик планирует ухаживать за стареющей матерью, одновременно с этим пытаясь вновь начать свою карьеру. Но его прошлое скрывает тайну — история семьи Флеков связана с Уэйнами, богатейшей семьей Готэма. Теперь Артуру предстоит отбросить приличный облик клоуна и принять новую роль — Джокера, клоуна-принца преступного мира.



Критики утверждали, что новая картина об антагонисте Бэтмена может стать претендентом на получение «Оскара». Они также высоко оценили актерскую игру Хоакина Феникса, сыгравшего главного героя по имени Артур Флек, которому предстоит стать одним из главных злодеев Готэм-сити. «Мой персонаж сложно поддается характеристике, и ни один психиатр не может поставить ему диагноз», – заявил актер. Во время подготовки к роли он сильно похудел и прочитал книгу о психологических расстройствах. Фильм выйдет в прокат в начале октября, а пока что можете посмотреть финальный трейлер «Джокера».

