Издание The Guardian опубликовало список из 100 лучших фильмов XXI века — о гангстерах, супергероях, школьниках, любовниках, рабах, крестьянах, техниках, тененбаумах и космонавтах в открытом космосе, показанных на большом экране с начала 2000 года. Возглавляет рейтинг оскароносная историческая драма «Нефть» Пола Томаса Андерсона. «Собака.ru» публикует полный список кинокартин, обязательных к просмотру.

Однажды в… Голливуде

Зови меня своим именем

100. Однажды в… Голливуде (2019), Квентин Тарантино 99. Яркая звезда (2009), Джейн Кэмпион 98. Темный рыцарь (2008), Кристофер Нолан 97. Фаренгейт 9/11 (2004), Майкл Мур 96. Частная жизнь (2018), Тамара Дженкинс 95. Зови меня своим именем (2017), Лука Гуаданьино 94. Гладиатор (2000), Ридли Скотт 93. Ты, живущий (2007), Рой Андерссон 92. Повелитель бури (2008), Кэтрин Бигелоу 91. Быть и иметь (2002), Николя Филибер

Аквариум

90. Эден (2012), Меган Гриффитс 89. Великан-эгоист (2013), Клайо Барнард 88. Гоморра (2008), Маттео Гарроне 87. Ветер, который качает вереск (2006), Кен Лоуч 86. Старикам тут не место (2007), Итан и Джоэл Коэны 85. Пылающий (2018), Ли Чхан Дон 84. Тропическая болезнь (2005), Апичатпонг Вирасетакул 83. Комната сына (2001), Нанни Моретти 82. Истории, которые мы рассказываем (2012), Сара Полли 81. Аквариум (2009), Андреа Арнольд

Реквием по мечте

80. Реквием по мечте (2000), Даррен Аронофски 79. Персеполис (2007), Маржан Сатрапи, Венсан Паронно 78. Одиннадцать друзей Оушена (2001), Стивен Содерберг 77. Трудности перевода (2003), София Коппола 76. Десять (2002), Аббас Киаростами 75. Филомена (2013), Стивен Фрирз 74. Пророк (2009), Жак Одиар 73. Любовь и дружба (2016), Уит Стиллман 72. Вальс с Баширом (2008), Ари Фольман 71. Капернаум (2018), Надин Лабаки

Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди

70. Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди (2004), Адам Маккей 69. Приключения Паддингтона 2 (2017), Пол Кинг 68. Уильям Тернер (2014), Майк Ли 67. Клык (2009), Йоргос Лантимос 66. Горбатая гора (2005), Энг Ли 65. Счастливый Лазарь (2018), Аличе Рорвахер 64. Суперсемейка (2004), Брэд Бёрд 63. Что-то не так с Кевином (2011), Линн Рэмси 62. В ожидании счастья (2002), Абдеррахман Сиссако 61. Сувенир (2019), Джоанна Хогг

Грозовой перевал

60. Третий лишний (2012), Сет Макфарлейн 59. Банды Вассейпура (2012), Анураг Кашьяп 58. Грозовой перевал (2011), Андреа Арнольд 57. Не оставляй следов (2018), Дебра Граник 56. За канделябрами (2013), Стивен Содерберг 55. Русский ковчег (2002), Александр Сокуров 54. Социальная сеть (2010), Дэвид Финчер 53. Море в огне (2016), Джанфранко Рози 52. Сука любовь (2000), Алехандро Гонсалес Иньярриту 51. Крадущийся тигр, затаившийся дракон (2000), Энг Ли

Волк с Уолл-стрит

50. Перед закатом (2004), Ричард Линклейтер 49. Круглосуточные тусовщики (2002), Майкл Уинтерботтом 48. Обитель радости (2000), Теренс Дэвис 47. Маргарет (2011), Кеннет Лонерган 46. Возвращение (2006), Педро Альмодовар 45. 13-я (2016), Ава Дюверней 44. Тони Эрдманн (2016), Марен Аде 43. Волк с Уолл-стрит (2013), Мартин Скорсезе 42. 4 месяца, 3 недели и 2 дня (2007), Кристиан Мунджиу 41. Служанка (2016), Пак Чхан Ук

Гравитация

40. Чужая (2007), Джоанна Хогг 39. Обход Мика (2010), Келли Райхардт 38. Однажды в Анатолии (2011), Нури Бильге Джейлан 37. Догвилль (2003), Ларс фон Триер 36. Развод Надера и Симин (2011), Асгар Фархади 35. 45 лет (2015), Эндрю Хэйг 34. Вечный ребенок (2002), Патрик Пубель 33. Семейка Тененбаум (2001), Уэс Андерсон 32. Гравитация (2013), Альфонсо Куарон 31. Аномализа (2015), Чарли Кауфман, Дьюк Джонсон

Левиафан

30. Левиафан (2014), Андрей Звягинцев 29. Небраска (2013), Александр Пэйн 28. Древо жизни (2011), Терренс Малик 27. Отель «Гранд Будапешт» (2014), Уэс Андерсон 26. Один и два (2000), Эдвард Янг 25. Прочь (2017), Джордан Пил 24. Ида (2013), Павел Павликовский 23. Борат (2006), Ларри Чарльз 22. Унесённые призраками (2011), Хаяо Миядзаки, Кирк Уайз 21. Белая лента (2009), Михаэль Ханеке

Великая красота

20. Рома (2018), Альфонсо Куарон 19. Линкольн (2012), Стивен Спилберг 18. Серьёзный человек (2009), Итан и Джоэл Коэны 17. Великая красота (2013), Паоло Соррентино 16. Акт убийства (2012), Джошуа Оппенхаймер 15. Магазинные воришки (2018), Хирокадзу Корээда 14. Белый материал (2009), Клер Дени 13. Вдали от рая (2002), Тодд Хейнс 12. Сын Саула (2015), Ласло Немеш 11. Малхолланд Драйв (2001), Дэвид Линч

Нью-Йорк, Нью-Йорк