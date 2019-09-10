Paramount снимет ремейк боевика Джона Ву «Без лица»

Киностудия Paramount Pictures займется производством ремейка боевика Джона Ву «Без лица» 1997 года, главные роли в котором исполнили Джон Траволта и Николас Кейдж. В качестве продюсера выступит Дэвид Пермут, работающий над созданием оригинальной ленты.

Сценаристом грядущего ремейка назначен Орен Узил, известный по работе над картинами «Парадокс Кловерфилда» и «Мачо и ботан-2». Актерский состав полностью обновят, однако о том, кто именно сыграет главные роли и займет режиссерское кресло, пока не сообщается.

Фильм «Без лица» — боевик с элементами научной фантастики. Картина удостоилась двух премий «Сатурн» в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий».

По сюжету, специальный агент ФБР Шон Арчер, долгое время выслеживающий особо опасных международных террористов братьев Трой, успешно ловит преступников — один оказывается арестован, другой впадает в кому. Однако оказывается, что на этом деяния злоумышленников не остановлены. Они установили бомбу с отравляющим газом, однако для того, чтобы узнать, где именно, агенту предлагают опасную авантюру — пересадку лица одного из террористов.