Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер в четвертом сезоне «Королей»
Актриса Джиллиан Андерсон, известная по роли Даны Скалли в сериале «Секретные материалы», в четвертом сезоне «Королей» сыграет премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Об этом сообщили шоураннеры в Twitter.
Gillian Anderson will play Margaret Thatcher in The Crown Season Four, now in production. pic.twitter.com/OVCO8o2bVk— The Crown (@TheCrownNetflix) September 7, 2019
Джиллиан призналась, что взволнована возможностью изобразить «такую сложную и противоречивую женщину». «Тэтчер несомненно внушала страх, но я наслаждаюсь исследованием ее характера и, осмелюсь сказать, влюбляюсь в эту икону. Неважно, любили ее или презирали, она определила эпоху», — рассказала она.
Создатели сериала не анонсировали выход четвертого сезона. Тем не менее известно, что релиз третьего сезона состоится 17 ноября на Netflix.
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