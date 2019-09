В Петербурге пройдет IX фестиваль документального кино Beat Weekend — с фильмами о дизайне, 100-летии баухауса и клубе «Студия 54»

В рамках фестиваля состоится премьера киноальманаха «33 слова о дизайне», созданного как продолжение фильма «100 лет дизайна» — героями новой ленты стали Артемий Лебедев, Покрас Лампас, Валерий Голыженков, Антон Шнайдер, Денис Башев и другие. На Beat Weekend петербуржцам также покажут фильм о певице Пи Джей Харви A Dog Galled Money, срежиссированный ее близким другом, фотографом Шеймусом Мерфи.

Клубной сцене посвящено сразу три фильма. «Студия 54» расскажет о культовом нью-йоркском клубе 1970-х и его героев, ставших частью короткой, но все-таки эпохи. «Берлинский фейсконтрольщик» покажет жизнь тех, кто стоял у истоков ночной жизни в столице Германии — среди них легендарный фейсер Berghain Свен Марквардт. А лента Everybody in the Place, созданная художником Тернером Джереми Деллером в рамках проекта фонlа Freeze и Gucci, расскажет о зарождении рейв-культуры и осмыслит феномен эйсид-хауса.

К 100-летию баухауса, самой влиятельной школы архитектуры и дизайна 10 века, в рамках фестиваля покажет документальную ленту «Дух Баухауса». О том, как создать доступное жилье, чему научиться у фавел, что общего у геометрии и танца — под колумбийский рэп и через истории преподавателей.

Фестиваль Beat Weekend пройдет с 9 по 13 октября в кинотеатре «Аврора» на Невском проспекте, 60. Показы дополнит серия дискуссий, лекций и вечеринок. Подробности программы и билеты можно посмотреть здесь.