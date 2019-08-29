Появился первый трейлер фильма Даши Чаруши «Марафон желаний» — с Тарасовой, Гудковым и Миногаровой

Из интервью для «Собака.ru»:

Я, по-моему, никогда не видела такого качества реприз, какие ты написал для фильма. Твой юмор вообще не пошлый, нет ни одной шутки ниже пояса — и при этом все дико смешно. Да, и хочу тебе сказать, что как артист ты совершенно другой. В кадре от того Гудкова, которого знает вся Россия, ничего нет. Абсолютно новый характер. Я бы на твоем месте думала о продолжении актерской карьеры.

В «Марафоне желаний» все строится на характере главной героини — и это большая редкость для нашего кино. Мне кажется, незаметно произошла революция. Моделей отношений, где гендерные роли жестко распределены, больше не существует. Мужчин и женщин освободили от этих странных «должен». Ты можешь быть любым: чувствительным, капризным, нежным, упертым — независимо от пола.