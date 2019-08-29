Появился первый трейлер фильма Даши Чаруши «Марафон желаний» — с Тарасовой, Гудковым и Миногаровой
В Сети появился первый трейлер предстоящего фильма Даши Чаруши «Марафон желаний», сценарий для которого режиссера написала совместно с комиком и продюсером, совершившим переворот (да-да!) на российском видеорынке — Александром Гудковым.
Комедия с элементами мелодрамы расскажет историю маникюрщицы Марины, которая летит из Воронежа в Ханты-Мансийск, чтобы вернуть любимого. Единственный шанс на счастье и свадьбу — прибыть туда в течение 24 часов. Но пересадка в Петербурге вносит коррективы в эти планы.
В касте грядущей премьеры — от моделей и медийных персон до драматических актеров и комиков. Главные роли исполнят Аглая Тарасова, Кирилл Нагиев, Павел Деревянко, Мария Миногарова, Юлия Ауг, Александр Гудков, Екатерина Варнава, Макар Запорожский и другие.
В российский прокат «Марафон желаний» выйдет 23 января 2020 года.
Аглая Тарасова — Александру Гудкову
Я, по-моему, никогда не видела такого качества реприз, какие ты написал для фильма. Твой юмор вообще не пошлый, нет ни одной шутки ниже пояса — и при этом все дико смешно. Да, и хочу тебе сказать, что как артист ты совершенно другой. В кадре от того Гудкова, которого знает вся Россия, ничего нет. Абсолютно новый характер. Я бы на твоем месте думала о продолжении актерской карьеры.
В «Марафоне желаний» все строится на характере главной героини — и это большая редкость для нашего кино. Мне кажется, незаметно произошла революция. Моделей отношений, где гендерные роли жестко распределены, больше не существует. Мужчин и женщин освободили от этих странных «должен». Ты можешь быть любым: чувствительным, капризным, нежным, упертым — независимо от пола.
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