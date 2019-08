26 лучших сериалов осени 2019 года

«Становясь богом в центральной Флориде» / On Becoming a God in Central Florida (Showtime )

Китчевая черная комедия с Кирстен Данст в главной роли – явно наследница по прямой сериала «Фарго». Вдова Кристал Джилл работает в аквапарке, но готова пйоти по головам к американской мечте. Продираться к звездам ей придется через тернии финансовой пирамиды в духе «МММ». В касте проекта также — Александр Скарсгард, Тед Левайн («Дефективный детектив») и вокалистка группы Gossip Бет Дитто.

Уже идет (с 16 августа)