26 лучших сериалов осени 2019 года

«Утреннее шоу» со Стивом Каррелом, Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, романтическая антология «Современная любовь» с Энн Хэтэуэй, а также возвращение драмеди «Шучу» с Джимом Керри и «Метода Комински» с Майклом Дугласом – редакция «Собака.ru» выбрала лучшие иностранные сериалы осени на любой вкус.

Премьеры

«Становясь богом в центральной Флориде» / On Becoming a God in Central Florida (Showtime ) Китчевая черная комедия с Кирстен Данст в главной роли – явно наследница по прямой сериала «Фарго». Вдова Кристал Джилл работает в аквапарке, но готова пйоти по головам к американской мечте. Продираться к звездам ей придется через тернии финансовой пирамиды в духе «МММ». В касте проекта также — Александр Скарсгард, Тед Левайн («Дефективный детектив») и вокалистка группы Gossip Бет Дитто. Уже идет (с 16 августа)

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«Wu Tang, Американская сага» / Wu-Tang, an American Saga (Hulu) Драма об истории рэп-группы Wu-Tang Clan по сценарию ее участника RZA и Алекса Тсе (соавтор «Хранителей» Зака Снайдера). Самого RZA играет Эштон Сандерс из оскароносного «Лунного света», среди продюсеров проекта значится Method Man (также один из «клановцев»). Будет много рэпа, трагедий и подробностей жизни бедных кварталов нью-йоркского Статен-Айленда. В первом сезоне заявлено 10 серий. C 4 сентября

«Шпион» / The Spy (Netflix) В новом мини-сериале Саша Барон Коэн, способный сыграть кого угодно (от австрийского телеведущего Бруно и казаха Бората до ближневосточного диктатора), исполнит роль другого мастера перевоплощений – агента израильского «Моссада». Тот действует под прикрытием в Дамаске 1960-х. Проект написал и поставил Гидеон Рафф – автор оригинальной «Родины» (да-да, американская версия с Клэр Дэйнс – ремейк). В «Шпионе» шесть серий, а в касте также значится Ноа Эммерих из «Ходячих мертвецов». С 6 сентября

«I-Land» / The I-Land (Netflix) Очередные вариации на тему «Остаться в живых», но от Netflix и с участием Кейт Босворт. 10 человек попадают то ли в реалити, то ли в иммерсивное шоу на острове. Все, конечно же, плохо помнят, что произошло с ними и будут искать ответы на множество вопросов. В трейлере уже чувствуется легкий налет «Мира Дикого Запада», тем интереснее, как Netflix повернет, казалось бы избитый, жанр. C 12 сентября

«Невероятное» / Unbelievable (Netflix) Потенциальный суперхит – сериал о девочке, которая то ли придумала изнасилование, то ли оно было на самом деле. Проект основан на статье, выигравшей Пулитцеровскую премию. Снять его успела перед началом работы над американским ремейком «Тони Эрдманна» Лиза Холоденко, когда-то номинированная на «Оскар» за «Детки в порядке», а после создавшая прекрасный сериал «Что знает Оливия» с Фрэнсис МакДорманд. Если и этого мало, то сценарий написала автор «Эрин Брокович» Сюзанна Грант. C 13 сентября

«Отмена» / Undone (Amazon) Анимационный проект от создателей мультсериала «Конь БоДжек» Рафаэля Боба-Ваксберга и Кейт Парди. Через реалистичную анимацию в стиле «Помутнения» Линклейтера рассказана история девушки Альмы, которая возвращается в прошлое, чтобы изменить настоящее и повлиять на будущее. Как известно из «Гарри Поттера», подобные вещи ни к чему хорошему не приведут, но наверняка у авторов «Отмены» на этот счет есть собственное мнение. C 13 сентября

«Преступник» / Criminal (Netflix) Экспериментальный полицейский процедурал – его действие не выходит за пределы комнаты для допроса, а серии снимают в разных странах. Так, британскую часть готовил Дэвид Теннант из «Доктора Кто», немецкую – Оливер Хиршбигель, номинированный на «Оскар» за герметичный фильм «Бункер». С 20 сентября

«Блудный сын»/ Prodigal Son (Fox) Том Пэйн («Молокососы», «Ходячие мертвецы») играет полицейского психолога, у которого так себе наследственность. Его папа – серийный убийца по кличке Хирург (Майкл Шин). По работе сыну придется брать интервью у отца. Вряд ли это будет семейной вариацией на тему «Охотника за разумом», но оба актера обещают повышенный психологизм и учащенное сердцебиение зрителей. С 23 сентября

«Появление» / Emergence (ABC) Драма про ребенка со сверхъестественными способностями, найденного офицером полиции на месте таинственной катастрофы. У девочки – амнезия, у зрителей – подозрения о том, кто стоит за всем этим. Служителем закона в проекте стал Эллисон Толман, уже игравший полицейского в первом сезоне сериала «Фарго». Кроме того, в касте – Дональд Фэйсон (Керк из «Клиники»). С 24 сентября

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«Стамптаун» / Stumptown (ABC) Коби Смолдерс (Робин из «Как я встретил вашу маму») играет брутальную женщину. Та постоянно тусуется в баре, за стойкой которого стоит герой Джейка Джонсона («Новенькая»). Бывшая военнослужащая – вся в долгах, зато у нее потрясающая способность к дедукции. В поисках заработка она идет работать частным детективом, что приводит к погоням, перестрелкам и дракам. Иногда это смотрится как спин-офф сделавшего Смолдерс знаменитой сериала про поиски мамы, где ее героиня Робин все-таки стала человеком, которого желал видеть в ней отец. Впрочем, в основе сериала – знаменитый в США комикс. С 25 сентября

«Калейдоскоп ужасов» / Сreepshow (Shudder) Сериал основан на одноименном культовом фильме Джона Ромеро 1982 года, сценарий к которому написал Стивен Кинг. Проект станет шестисерийной антологией, в каждом эпизоде которой расскажут две истории. Среди режиссеров – Дэвид Брукнер («Монстры юга»), а одним из авторов современной адаптации стал продюсер «От заката до рассвета» Джон Эспозито. С 26 сентября

«Политик» / The Politician (Netflix) Проект шоураннера Райан Мерфи (автора «Американской истории преступлений» и «Американской истории ужасов»), подписавшего контракт с Netflix. Каждый сезон сериал будет рассказывать о новой политической гонке. Начнут со студенческих выборов на кампусе. Как всегда у Мерфи, актерский состав впечатляет – в нем Гвинет Пэлтроу, Зои Дойч и Дженьюэри Джонс. Еще до выхода проекта его уже продлили на второй сезон, что не характерно для новых шоу Netflix – на сериал сделана большая ставка. С 27 сентября

«Хартсы» / Bless the Harts (Fox) Неполиткорректный анимационный сериал с обилием черного юмора займет в эфире Fox место рядом с «Симпсонами» и «Гриффинами». Сюжет строится вокруг еще одной семьи – Хартсов. У них совсем нет денег, но они находит не только мелочь на фаст-фуд, но и смысл существования. Озвучили персонажей Кирстен Уиг, Майя Рудолф и стэндап-комедиант Кумэйл Нанджиани. Сценарий написал Фил Лорд, взявший в этом году «Оскар» за анимационного «Человек-паук: через вселенные». С 29 сентября

«Крестный отец Гарлема» / Godfather of Harlem (Epix) Бампи Джонсона, реального криминального авторитета Нью-Йорка 1960-х, играет Форест Уитакер (обладатель «Оскара» за «Последнего короля Шотландии»). Один из шоураннеров «Наркос» Крис Бранкато отвечать за экшен – столкновения банд друг с другом и полицейскими. Также обещают джаз и множество харизматичных героев. В драме, помимо Уитакера, роли достались Винсенту Д’Онофрио («Сорвиголова») и Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»). С 29 сентября

«Хранители» / Watchmen (HBO) Девять эпизодов нового сериала по одноименной серии комиксов Алана Мура и Дейва Гиббонса сделал для HBO Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Звездный путь», «Прометей»). Действие, как и в одноименном фильме Зака Снайдера, происходит в альтернативной вселенной, где супергероев воспринимают как преступников. В ролях – Реджина Кинг (получившая в этом году «Оскар» за «Если Бил-стрит могла заговорить»), Джереми Айронс и Тим Блейк Нельсон, сыгравший в прошлом году у Коэнов. Октябрь

«Почти семья» / Almost Family (Fox) Адаптация австралийской драмы «Сестры» заинтересовала Fox своим нетривиальным сюжетом. Как в советском анекдоте про Бельмондо, доктор (его играет лауреат «Оскара» Тимоти Хаттон) вместо лечения бесплодия в дорогой клинке оплодотворял пациенток собственной спермой. Когда это открывается, дочь врача (Бриттани Сноу из «Идеального голоса») узнает, что у нее около сотни «сестер» и «братьев». Со 2 октября

«Нэнси Дрю» / Nancy Drew (CW) Несмотря на многочисленные попытки сделать сериал про девушку-детектива Нэнси Дрю, знаменитая героиня книг Кэролайн Кин (коллективный псевдоним нескольких авторов) впервые станет главным персонажем отдельного телепроекта. В нем юная сыщица сама станет фигуранткой дела об убийстве. Шоураннерами истории стали Джош Шварц и Стефани Сэвадж – авторы «Сплетницы» и «О.С. – Одинокие сердца». С 9 октября

«Современная любовь» / Modern Love (Amazon) Ирландец Джон Карни, автор фильма «Однажды», выступил сценаристом и режиссером нового проекта Amazon. Это антология на тему современной любви на основе реальных историй, изложенных в газетной колонке. Неймдроппинг проекта впечатляющий. В касте – Энн Хэтэуэй, Энди Гарсия, Дев Пател и Джон Слэттери («Безумцы»). Будет много романтики, Нью-Йорка и музыки – кажется, идеальный сериал для золотой осени. С 18 октября

«Утреннее шоу» / The Morning Show (Apple TV+) Запускающая собственный стриминг корпорация Apple сразу заходит с козырей – проекта об утреннем шоу. Говорят, денег не жалеют – бюджет одного эпизода в среднем превышает смету серии «Игры престолов». Наверное, его составляют гонорары актерам, потому что каст впечатляющий. Ведущего «Утреннего шоу» (которого внезапно увольняют) играет Стив Каррел, его партнершу по эфиру – Дженнифер Энистон. Также в сериале появятся словно перепрыгнувшая туда из «Большой маленькой лжи» Риз Уизерспун и один из главных мамблкор-режиссеров современности Марк Дюпласс («Комната 104», «Вместе») в роли продюсера. Ноябрь

«Мандалорец» / The Mandalorian (Disney+) Первый экшен-сериал по вселенной «Звездных войн» сделал Джон Фавро, хотя в списке режиссеров сезона значится и Тайка Вайтити («Реальные упыри», «Тор-3»). Впрочем, по словам авторов, быть детально знакомыми с сагой вовсе не обязательно – отличный способ привлечь новую аудиторию. Заглавную роль исполняет Педро Паскаль (Оберин Мартелл из «Игры престолов»). Он играет одинокого наемника, скитающегося по разным планетам где-то между шестой и седьмой частями главной истории. Среди актеров проекта также значится великий немецкий режиссер Вернер Херцог. С 12 ноября

Возвращения

«Острые козырьки» / Peaky Blinders (BBC), 5 сезон Пятый сезон приключений семейства Шелби во главе с Томми (Киллиан Мерфи) выходит на границе лета и осени. Банда «Острые козырьки» снова старается быть компанией респектабельных бизнесменов. Томми даже избирается в британский парламент от социалистов, но биржевой кризис 1929 года все меняет. Перестрелки и погони под тот же гениальный саундтрек, а также новые сюжетные повороты – то, за что зрители полюбили сериал, есть и в свежих эпизодах. Уже идет (с 25 августа)

«Двойка» / The Deuce (HBO), 3 сезон HBO прощается с сериалом о легализации порнографии и расцвете порно-индустрии в Нью-Йорке 1980-х. В третьем и последнем сезоне снова будут Джеймс Франко и Мэгги Джилленхол, множество ярких костюмов, музыки и интересных персонажей. Проект собирается уйти красиво. С 9 сентября

«Американская история ужасов» / American Horror Story (FX), 9 сезон Девятая часть антологии всевозможных страхов и ужасов — оммаж классическим слэшерам и хоррорам: от «Пятницы 13-е» до «Хэллоуина». Как водится, нарратив начинается с приезда молодежной компании в летний лагерь у озера, который терроризирует сбежавший из психлечебницы маньяк. 18 сентября

«Метод Комински» / Kominsky Method (Netflix), 2 сезон Первый сезон этого небольшого (восемь серий по полчаса) проекта собрал целый букет наград – история преподавателя актерского мастерства (Майкл Дуглас), помогающего своему другу-агенту (Алан Аркин) смириться с личной потерей получила «Золотой глобус» за лучший сериал (комедия/мюзикл), а сам Дуглас – за лучшую мужскую роль. И если бы вручали награды за лучший дуэт пожилых артистов на экране, Дуглас и Аркин его бы несомненно взяли. Черный юмор, множество комичных историй и трогательных моментов – за это зрители полюбили «Метод Комински» и будут ждать и в новом сезоне. С 25 октября

«Шучу» / Kidding (Showtime), 2 сезон Первый сезон драмеди о телеведущем детской передачи (Джим Керри), снятый сказочником Мишелем Гондри, стал одним из лучших проектов года. Во втором – режиссер переквалифицировался в продюсеры и будет следить, чтобы другие соблюдали баланс в хрупкой истории о потерях, находках, слезах и смехе. Судя по трейлеру, в новых эпизодах появится кукла ведущего, как у Майли Сайрус из последнего сезона «Черного зеркала». C 3 ноября

«Корона» / The Crown (Netflix), 3 сезон В третьем сезоне драмы о королевской жизни в роли Елизаветы II вместо Клэр Фой выступит лауреатка «Оскара» за «Фаворитку» Оливия Колман. Третий сезон драмы охватывает период с 1964 по 1977. Роль принцессы Маргарет в нем исполнит Хелен Бонэм Картер. С 17 ноября