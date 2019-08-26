В центре сюжета — первый секретар Центрального комитета Коммунистической партии Чехословакии в январе 1968—апреле 1969, известный как главный инициатор курса реформ под кодовым названием «Пражская весна» Александр Дубчек. Автором сценария выступил словацкий автор Карол Главка — сейчас он написал первую часть и продолжает работу над второй, которая должна быть готова через два месяца.

Воплотить на экране образ генсека СССР Леонида Ильича Брежнева Жерар Депардье, бюджет картины составит более 10 миллионов евро. «С господином Депардье мы подписали договор. В сентябре встретимся с ним и его командой в Париже и обсудим подробности съемок фильма. Что касается исполнителя роли Александра Дубчека, то его должен сыграть широко известный в мире актер, но с ним переговоры еще продолжаются», — сказал продюсер фильма Андрей Лека в интервью пражскому радио Frekvencе 1.

По словам Лека, картина должна быть готова к концу 2021 года — к 100-летию со Дня рождения Дубчека. Мировая премьера запланирована на начало 2022 года.

Французский актер Жерар Депардье считается одним из самых «плодовитых» актером современности. На его счету как минимум 180 кинолент — от голливудских фильмов и фестивальных шедевров до дешевых комедий и телесериалов. Сам Депардье признается что у него нет какого-то определенного актерского стиля и он снимается во всем что ему нравится, при этом ему безразлично качество снимаемой ленты или ее жанр.