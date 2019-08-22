Старшенбаум, Вдовиченков и коррупция: стартовал сериал «Учителя» Ильи Куликова

Сегодня, 22 августа, на ТНТ-Premier вышли три первые серии проекта «Учителя». Кинокритик Иван Пугин посмотрел драму о коррупции в образовании и рассказывает, почему это история не только о школе, но и пустоте внутри и снаружи.

22 августа на ТНТ-Premier стали доступны три эпизода проекта «Учителя». Его пилот еще в прошлом году – в День учителя – показали в одной из социальных сетей. Аудитория уже тогда составила более миллиона человек, а его создателей наградили на первом фестивале сериалов «Пилот» в городе Иваново. Чем же проект так заинтересовал зрителей и жюри? «Учителя» заявлены как «первый честный сериал» о российском образовании. В нем замминистра одноименного ведомства (Владимир Вдовиченков) ведет жизнь простого чиновника с частыми командировками, шикарными гостиницами и бизнес-залами аэропортов – все это за казенный счет, конечно. У функционера от образования есть две дочки: старшая без принципов (Анна Котова-Дерябина), которую отец устроил на хлебное место в один из вузов, и младшая с принципами (Ирина Старшенбаум) – она идет работать в обычную московскую школу, пытаясь сохранять достоинство.

Честности в сериале действительно много. Все главные проблемы системы российского образования – взяточничество, покровительство, поборы с родителей, низкие зарплаты, ужасающее обеспечение школ и чрезмерная бюрократия – обозначены уже в первом эпизоде. За поступление надо платить, чтобы не пойти после первой сессии в армию – тоже. Даже у того, чтобы остаться в обычной школе после ее слияния с элитной, есть своя цена. Создатели «Учителей» не пытаются приукрасить действительность и рубят правду каждой монтажной склейкой. Но один из ведущих российских сценаристов Илья Куликов («Движение вверх», «Полицейский с Рублевки»), выступающий здесь еще и режиссером (вместе с Никитой Грамматиковым), не дает превратиться сериалу в социальную драму в духе Кена Лоуча, где виновный скорее всего будет наказан, а справедливость восторжествует. Куликов старается задавать вопросы, а не давать на них ответы. Почему если пытаться сражаться с бюрократическим монстром в одиночку, тебя скорее всего спустят с лестницы, а твоего сына заберут в армию? Надолго ли хватит терпения у молодой учительницы, старающейся судить об учениках не по статусу их родителей? Сама социальная драма у него оборачивается семейной – в лучших традициях другого британца Уильяма Шекспира, жившего на несколько сотен лет раньше Лоуча.

Иногда кажется, что прекрасно знающий правила создания хорошего сюжета Куликов немного заигрывается с фактурой и сам не понимает, что хочет сказать. Или просто не придумал достойных ответов. Впрочем, эта проблема для российского телевидения не новая. Если же отстраниться от производства смыслов, то смотреть сериал неожиданно оказывается интересно – Владимир Вдовиченков убедителен в роли любящего отца, а Анна Котова-Дерябина и Ирина Старшенбаум вместе создают интересную химию двух столь разных сестер. Наверняка и какие-то другие интересные герои появятся на протяжении довольно длинного сезона – снято 12 серий. Возможно, весь проект в итоге окажется постмодернистской игрой – некоторые намеки на это вроде песен «Гражданской обороны» на саундтреке появляются уже в первых сериях. Но пока у зрителей, как пел Егор Летов, «в горле сопят комья воспоминаний» о школьных годах – линейках, где рассказывают о «долгой счастливой жизни» и скучных родительских собраниях с разбором полетов. Сериал, где часть действия проходит в пыльных кабинетах под портретами вечных классиков, всегда найдет свою аудиторию. Даже если школа здесь это всего лишь фон для вполне обычной драмы о пустоте внутри и снаружи.