Мэнсон и другие маньяки: Почему нужно смотреть второй сезон «Охотника за разумом» Дэвида Финчера?

На стриминг-сервисе Netflix вышел второй сезон сериала «Охотник за разумом», частично снятый Дэвидом Финчером. Кинокритик Иван Пугин рассказывает, чем он лучше первого и как связан с «Однажды в…Голливуде» Квентина Тарантино.

Первый сезон «Охотника за разумом», вышедший еще в 2017 году, стал одним из самых успешных проектов Netflix: если не по количеству зрителей (компания практически не раскрывает данные по просмотрам), то с точки зрения имиджа – четыре его эпизода из 10 (два первых и два последних) снял режиссер «Бойцовского клуба» и «Семи» Дэвид Финчер. Впрочем, это его второй проект для стриминг-сервиса – в «Карточном домике» он тоже занимался первыми сериями, задав общий тон и характер съемок. Действие первого сезона «Охотника за разумом» происходило в 1977 году. Двое сотрудников ФБР – молодой переговорщик Холден Форд (Джонатан Грофф) и глава отдела бихевиористики Билл Тенч (Холт Маккэллани) – впервые в истории криминологии начинают интервьюировать маньяков, находящихся в заключении. Кстати, сам термин «серийный убийца» придумали прототипы главных героев – исследователи Роберт Ресслер и Джон Дуглас. Последний – настоящая звезда американской поп-культуры. Главный герой романов Томаса Харриса «Красный дракон» и «Молчание ягнят» Джек Кроуфорд был основан на его личности, как и агенты ФБР Джейсон Гидэон и Дэвид Росси из сериала «Мыслить как преступник».

По мнению Холдена и Билла, изучение образа мысли маньяков может помочь в расследовании текущих дел и превенции преступлений в дальнейшем. Колеся по всей Америке и смотря в бездну сознания убийц, насильников и садистов, они сами начинают поглощаться этой бездной. Подтверждение известной фразы Ницше становится лейтмотивом первого сезона «Охотника за разумом», где интервью с убийцами зачастую смотреть интереснее, чем боевики с погонями и спецэффектами. Второй сезон продолжает развивать эту концепцию (действие в нем происходит уже в начале 1980-х). У расставшегося с девушкой в конце первого сезона Холдена Форда продолжаются панические атаки. У Билла Тенча тоже все не слишком радужно – его приемный сын становится свидетелем преступления, а помочь члену семьи пережить трагедию довольно сложно, когда ты все время в разъездах. География сериала расширяется до Атланты – агентов-теоретиков просят на практике помочь в поимке терроризирующих страну маньяков. Хотя второй сезон компактнее (в нем девять серий вместо 10), достаточно много времени уделяется единственному ученому в специальном подразделении ФБР – Венди Карр (Анна Торв). Ее персонаж становится гораздо интересней и объемнее. Еще одна несомненная удача сезона – актер Дэймон Херриман, шедеврально исполнивший роль Чарльза Мэнсона. Его же он сыграл в фильме Квентина Тарантино «Однажды в…Голливуде» – сцены с ним могут считаться своеобразным послесловием к картине.