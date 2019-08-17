Американский актер Питер Фонда умер в возрасте 79 лет

Питер Фонда, известный актер и режиссер, скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщает издание NBC, ссылаясь на заявление его семьи. По словам родственников, это произошло в доме актера в Лос-Анджелесе 16 августа. Они также назвали официальную причину смерти – дыхательная недостаточность, возникшая из-за рака легких.

Его сестра Джейн Фонда рассказала Variety о том, что последние дни его жизни она провела вместе с братом. «Мне очень грустно. Он был моим добрым братиком. Болтун семьи», – отмечает она.

Питер Фонда был сыном актера Генри Фонды и Френсис Форд Сеймур. В 1969 году вышел в прокат фильм «Беспечный ездок», в котором он исполнил главную роль. Эта кинолента принесла Питеру Фонду настоящий успех: он был номинирован на «Оскар» за работу над лучшим адаптированным сценарием. В своей автобиографии 1998 года «Не говори папе: мемуары» актер признался, что идея для этого фильма появилась, когда он рассматривал плакат «Диких ангелов» 1966 года. Питер Фонда также известен благодаря таким фильмам, как «Побег из Лос-Анджелеса», «Проект Ларами», «Призрачный гонщик».