Что посмотреть в кино: от Тарантино до страшных историй
Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», симпатичный ромком «Плюс один», спродюсированный Беном Стиллером, а также экранизация культовой хоррор-трилогии «Страшные истории для рассказа в темноте» – какие картины вышли в российский прокат на этой неделе.
«Однажды в… Голливуде» / Once Upon a Time ... in Hollywood
Квентин Тарантино в год 25-летия «Криминального чтива» триумфально вернулся с фильмом о взаимоотношениях актера вестернов и его дублера, разворачивающихся на фоне убийств банды Чарльза Мэнсона. Чтобы закончить картину к Каннскому кинофестивалю и попасть в его основную программу, ему пришлось дневать и ночевать в монтажной, стыкуя кадры с участием Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Аль Пачино и Марго Робби.
С 8 августа
«Дора и Затерянный город» / Dora and the Lost City of Gold
Семейная версия Лары Крофт с рейтингом «6+». Выросшая в джунглях юная Дора отправляется на поиски пропавших родителей (и заодно древних цивилизаций) в компании говорящей обезьянки и школьных приятелей.
С 8 августа
«Плюс один» / Plus One
Спродюсированный Беном Стиллером симпатичный ромком о друзьях, решивших притвориться парой, чтобы веселее было ходить на свадьбы – с плюс один. Картина получила приз зрительских симпатий на кинофестивале Трайбеки.
С 8 августа
«Страшные истории для рассказа в темноте» / Scary Stories to Tell in the Dark
Экранизация культовой хоррор-трилогии Элвина Шварца и Стивена Гаммела, спродюсированная Гильермо дель Торо. Описанные в зловещем сборнике рассказов монстры начинают атаковать группу подростков.
С 8 августа
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