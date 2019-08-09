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Что посмотреть в кино: от Тарантино до страшных историй

Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», симпатичный ромком «Плюс один», спродюсированный Беном Стиллером, а также экранизация культовой хоррор-трилогии «Страшные истории для рассказа в темноте» – какие картины вышли в российский прокат на этой неделе.
 

«Однажды в… Голливуде» / Once Upon a Time ... in Hollywood

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Квентин Тарантино в год 25-летия «Криминального чтива» триумфально вернулся с фильмом о взаимоотношениях актера вестернов и его дублера, разворачивающихся на фоне убийств банды Чарльза Мэнсона. Чтобы закончить картину к Каннскому кинофестивалю и попасть в его основную программу, ему пришлось дневать и ночевать в монтажной, стыкуя кадры с участием Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Аль Пачино и Марго Робби.

С 8 августа

«Дора и Затерянный город» / Dora and the Lost City of Gold

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Семейная версия Лары Крофт с рейтингом «6+». Выросшая в джунглях юная Дора отправляется на поиски пропавших родителей (и заодно древних цивилизаций) в компании говорящей обезьянки и школьных приятелей.

С 8 августа

«Плюс один» / Plus One

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Спродюсированный Беном Стиллером симпатичный ромком о друзьях, решивших притвориться парой, чтобы веселее было ходить на свадьбы – с плюс один. Картина получила приз зрительских симпатий на кинофестивале Трайбеки.

С 8 августа

«Страшные истории для рассказа в темноте» / Scary Stories to Tell in the Dark

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Экранизация культовой хоррор-трилогии Элвина Шварца и Стивена Гаммела, спродюсированная Гильермо дель Торо. Описанные в зловещем сборнике рассказов монстры начинают атаковать группу подростков.

С 8 августа

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Автор: sobaka
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Рубрика: Кинофичер
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