Что посмотреть в кино: от Тарантино до страшных историй

Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», симпатичный ромком «Плюс один», спродюсированный Беном Стиллером, а также экранизация культовой хоррор-трилогии «Страшные истории для рассказа в темноте» – какие картины вышли в российский прокат на этой неделе.



«Однажды в… Голливуде» / Once Upon a Time ... in Hollywood Смотреть трейлер Квентин Тарантино в год 25-летия «Криминального чтива» триумфально вернулся с фильмом о взаимоотношениях актера вестернов и его дублера, разворачивающихся на фоне убийств банды Чарльза Мэнсона. Чтобы закончить картину к Каннскому кинофестивалю и попасть в его основную программу, ему пришлось дневать и ночевать в монтажной, стыкуя кадры с участием Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Аль Пачино и Марго Робби. С 8 августа

«Дора и Затерянный город» / Dora and the Lost City of Gold Смотреть трейлер Семейная версия Лары Крофт с рейтингом «6+». Выросшая в джунглях юная Дора отправляется на поиски пропавших родителей (и заодно древних цивилизаций) в компании говорящей обезьянки и школьных приятелей. С 8 августа

«Плюс один» / Plus One Смотреть трейлер Спродюсированный Беном Стиллером симпатичный ромком о друзьях, решивших притвориться парой, чтобы веселее было ходить на свадьбы – с плюс один. Картина получила приз зрительских симпатий на кинофестивале Трайбеки. С 8 августа