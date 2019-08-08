Актриса Карина Разумовская впервые стала мамой

Петербургская актриса кино и БДТ имени Товстоногова Карина Разумовская и ее супруг, предприниматель Егор Бурдин, впервые стали родителями. 7 августа у пары родился первенец, скорое появлении на свет которого актриса тщательно скрывала — об этом знали только близкие друзья пары.

«Эту фотографию можно было бы назвать: «угадай, где чьи руки»... Но нет, она не об этом. Мы наконец дождались, теперь в нашей семье три человека. Малыш прибыл в этот мир. Спасибо всем за поздравления», — написала Разумовская в своем Instagram.

Карина Разумовская и Егор Бурдин начали встречаться еще в школе, но на первом курсе расстались. Тогда и Карина, и Егор обзавелись собственными семьями — актриса с 2005 года по 2011-ый была замужем за коллегой по цеху Артемом Карасевым. Позже школьная любовь возобновилась — и в 2018 году Разумовская и Бурдин сыграли тайную свадьбу в Петербурге.

«Это заняло всего 20 минут. Мы пришли в загс в 11 утра, нас встретила скучающая женщина, которая жутко обрадовалась нам и спросила, хотим ли мы церемонию. А мы сразу: «Нет, только без церемоний!». По радио играл любимый Стинг, в Петербурге шел проливной дождь», — вспоминает о свадьбе актриса.