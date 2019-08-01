Что смотреть на кинофестивале «Окно в Европу»-2019 в Выборге?

Анимационная картина дважды номинанта на «Оскар» Константина Бронзита «Он не может жить без космоса», победитель «Кинотавра» «Бык» Бориса Акопова, снятый на мобильный «Смерть ей к лицу» Бориса Гуца, а также новый фильм Павла Руминова «Успех» – какие картины в этом году можно увидеть на стартующем 2 августа кинофестивале «Окно в Европу».

«Юра – музыкант», реж. Павел Селин Документальный фильм-портрет лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука, снятый журналистом и телеведущим Павлом Селиным. Работа над картиной шла более 11 лет – съемочная группа проехала с музыкантами десятки городов в нескольких турах. 2 августа, 12:30, Городской дом культуры

«Он не может жить без космоса», реж. Константин Бронзит Смотреть трейлер Новый анимационный фильм дважды номинанта «Оскара» и члена Американской киноакадемии Константина Бронзита вновь посвящен тоске по несбыточному космосу. За 16 минут в нем рассказывается история детской мечты о полетах. Картину покажут в рамках торжественного открытия кинофестиваля. 2 августа, 19:30, «Выборг Палас»

«Конец сезона», реж. Константин Худяков Смотреть фрагмент Автор сериалов «Однажды в Ростове» и «Хождение по мукам», а также фильмов «На Верхней Масловке» и «Успех» Константин Худяков представит на открытии киносмотра свою новую картину «Конец сезона». Это современная версия трех сестер (их играют Юлия Снигирь, Юлия Пересильд и Анна Чиповская). Застряв в небольшом прибалтийском городе, они, конечно, стремятся в Москву, в Москву. 2 августа, 19:30, «Выборг Палас»

«Фатеич и море», реж. Алина Рудницкая, Сергей Винокуров Смотреть трейлер Копродукция России, Финляндии и Польши – документальный фильм о жизни на Дальнем Востоке. Главный герой картины – Фатеич – добывает морские деликатесы на необитаемом острове среди удивительной красоты пейзажей. 3 августа, 12:30, «Выборг Палас»

«Как новый», реж. Евгений Шелякин Смотреть трейлер В картине Евгения Шелякина («Ч/Б») Михаил Гомиашвили играет старика, забывшего как он попал в Таиланд. Оператором фильма стала Ксения Середа («Кислота», «Дылда»), композитором – Алексей Айги («Страна глухих»). 3 августа, 21:00, «Выборг Палас»

«Сулейман гора», реж. Елизавета Стишова Смотреть трейлер Получивший множество призов на международных фестивалях и победивший на Омском «Движении» дебют Елизаветы Стишовой. В центре сюжета — женщины, которые борются за любовь одного мужчины, постоянно переезжая по Киргизии на старом грузовике. 3 августа, 23:00, «Выборг Палас»

«Новая», реж. Аскольд Куров Смотреть трейлер Ученик Марины Разбежкиной Аскольд Куров («Зима, уходи», «Процесс») снял картину о «Новой газете» – расследованиях, истории и погибших журналистах-членах редакции. 4 августа, 16:00, Городской дом культуры

«Смерть нам к лицу», реж. Борис Гуц Смотреть трейлер В прошлом году режиссер Борис Гуц участвовал в конкурсе кинофестиваля «Окно в Европу» с фильмом «Фагот», в этом – с новой картиной «Смерть нам к лицу». Лента вновь снята на мобильный телефон, что обеспечивает картинке почти документальную достоверность. Главные роли в ромкоме играют Саша Быстржицкая («Слоны могут играть в футбол»), Даниил Пугаев и Полина Ауг. 4 августа, 18:30, «Выборг Палас»

«Элефант» Смотреть трейлер Самая большая интрига фильма «Элефант» – формулировка на странице картины на сайте фестиваля, что «режиссер и сценарист пожелали остаться анонимными». Впрочем, не секрет, что фильм снимал Алексей Красовский, автор «блокадной комедии» «Праздник». 4 августа, 20:30, «Выборг Палас»

«Седьмой пробег по контуру земного шара», реж. Виталий Суслин Смотреть трейлер Третий полнометражный фильм автора «Голова. Два уха» Виталия Суслина. В основе сюжета – история ищущего смысл жизни художника Михаила. 5 августа, 18:30, «Выборг Палас»

«Печень», реж. Иван Снежкин Выпускник мастерской Джаника Файзиева во ВГИКе Иван Снежкин (сын режиссера Сергея Снежкина) дебютирует черной комедией про 1990-е. Трое подростков Вова, Алексей и Мамед хотят открыть свой бизнес, чтобы стать финансово независимыми в эпоху шоковой терапии и оголтелого капитализма. Первое их дело – найти донорскую печень для криминального авторитета Костика. 6 августа, 16:30, «Выборг Палас»

«Бык», реж. Борис Акопов Смотреть трейлер Картина дебютанта Бориса Акопова – удивительно точный слепок 1990-х: с музыкой, модой, чувством безысходности, но надеждой на новые времена. Поэтому жюри во главе с Константином Хабенским признало картину лучшей на фестивале «Кинотавр» в этом году. Антон Быков по кличке Бык только что вышел из тюрьмы и вот-вот снова в нее попадет. Но его отмазывают люди местного авторитета — у них есть для него дело: найти одного человека. 6 августа, 23:00, «Выборг Палас»

«Керосин», реж. Юсуп Разыков Смотреть трейлер Еще один фильм Юсупа Разыкова в программе фестиваля «Окно в Европу». На «Кинотавре» посвященная матерям (и невероятно самобытная) картина получила приз Гильдии киноведов и кинокритиков. 7 августа, 13:30, «Выборг Палас»

«Я свободен», реж. Илья Северов Звезда фильма «14+» Глеб Калюжный в картине Ильи Северова играет подростка, который вот-вот отметит совершеннолетие. Чтобы избавиться от тяжелых воспоминаний, тот отправляется между сменами в детский лагерь у моря. 7 августа, 15:15, «Выборг Палас»

«Простой карандаш», реж. Наталья Назарова Смотреть трейлер Пронзительная драма сценаристки и режиссера Натальи Назаровой (7 лет назад за фильм «Дочь» она разделила с соавтором Александром Касаткиным приз «Кинотавра» за лучший дебют). Петербургская художница устраивается учительницей черчения в школу в провинции – здесь отбывает срок в колонии ее муж. 7 августа, 19:15, «Выборг Палас»

«Танец с саблями», реж. Юсуп Разыков Красавец Амбарцум Кабанян из «Мастерской Петра Фоменко» играет главную роль в байопике Арама Хачатуряна. Фильм рассказывает, как композитор всего за восемь часов сочинил свое самое известное произведение для эвакуированного в Пермь (тогда Молотов) Мариинского (тогда Кировского) театра. 7 августа, 21:15, «Выборг Палас»