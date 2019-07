От Тарантино до «Иглы»: 18 лучших фильмов августа

Новые фильмы Квентина Тарантино и Ксавье Долана, отреставрированная версия «Иглы» с Виктором Цоем в повторном прокате и победитель «Кинотавра» «Бык» – какие картины выйдут в прокат в последний месяц лета.

«Форсаж: Хоббс и Шоу» / Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw Смотреть трейлер Очередная часть франшизы про скорость и машины на этот раз обещает больше гэгов: сюжет построен вокруг вынужденной командной работы двух противоположностей – американца Люка Хоббса (бессменный Дуэйн Джонсон) и британца Декарда Шоу (Джейсон Стэйтем). С 1 августа

«Гив ми либерти» / Give Me Liberty Смотреть трейлер Живущий в штате Висконсин русский эмигрант Кирилл Михановский трансформировал личный опыт в трогательное кино о культурных различиях и любви как способе преодолеть любые разногласия. С 1 августа

«Однажды в… Голливуде» / Once Upon a Time ... in Hollywood Смотреть трейлер Квентин Тарантино в год 25-летия «Криминального чтива» триумфально вернулся с фильмом о взаимоотношениях актера вестернов и его дублера, разворачивающихся на фоне убийств банды Чарльза Мэнсона. Чтобы закончить картину к Каннскому кинофестивалю и попасть в его основную программу, ему пришлось дневать и ночевать в монтажной, стыкуя кадры с участием Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Аль Пачино и Марго Робби. С 8 августа

«Дора и Затерянный город» / Dora and the Lost City of Gold Смотреть трейлер Семейная версия Лары Крофт с рейтингом «6+». Выросшая в джунглях юная Дора отправляется на поиски пропавших родителей (и заодно древних цивилизаций) в компании говорящей обезьянки и школьных приятелей. С 8 августа

«Плюс один» / Plus One Смотреть трейлер Спродюсированный Беном Стиллером симпатичный ромком о друзьях, решивших притвориться парой, чтобы веселее было ходить на свадьбы – с плюс один. Картина получила приз зрительских симпатий на кинофестивале Трайбеки. С 8 августа

«Страшные истории для рассказа в темноте» / Scary Stories to Tell in the Dark Смотреть трейлер Экранизация культовой хоррор-трилогии Элвина Шварца и Стивена Гаммела, спродюсированная Гильермо дель Торо. Описанные в зловещем сборнике рассказов монстры начинают атаковать группу подростков. С 8 августа

«Игла» Смотреть трейлер Единственный фильм, в котором Виктор Цой сыграл главную роль, а не камео, выходит в повторный прокат. Бонус – Александр Баширов, Петр Мамонов и то, что это отреставрированная версия картины. С 15 августа

«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» / The Death and Life of John F. Donovan Смотреть трейлер Седьмой полный метр (и англоязычный дебют) канадца Ксаьве Долана с Китом Харингтоном, Сьюзен Сарандон и Натали Портман. На этот раз темой для высказывания он выбрал право селебрити на личную жизнь. Актер подростковой франшизы Джона Ф. Донован много лет вынужден скрывать свою ориентацию. О своем тотальном одиночестве он рассказывает только маленькому мальчику, которому отвечает на фанатское письмо. С 15 августа

«Angry Birds 2 в кино» / The Angry Birds Movie 2 Смотреть трейлер Сиквел анимационного фильма, основанного на компьютерной игре. В новой части франшизы птицы и свиньи должны будут объединиться для борьбы с новым врагом. С 15 августа

«Эбигейл» Смотреть трейлер Фантастический янг-эдалт фильм о девушке со сверхспособностями с Тинатин Далакишвили, Артемом Ткаченко и Риналем Мухаметовым прославился не столько съемками в Петербурге или отечественной попыткой зайти на территорию стим-панка, а иском о защите авторских прав создавшей его кинокомпании Kinodanz к блогеру BadComedian. Впрочем, закончился суд мировым соглашением. С 22 августа

«Бык» Смотреть трейлер Картина дебютанта Бориса Акопова – удивительно точный слепок 1990-х: с музыкой, модой, чувством безысходности, но надеждой на новые времена. Поэтому жюри во главе с Константином Хабенским признало картину лучшей на фестивале «Кинотавр» в этом году. Антон Быков по кличке Бык только что вышел из тюрьмы и вот-вот снова в нее попадет. Но его отмазывают люди местного авторитета — у них есть для него дело: найти одного человека. С 22 августа

«Свет моей жизни» / Light of My Life Смотреть трейлер Апокалиптическая драма Кейси Аффлека по его собственному сценарию с ним же, а также юной Анной Пневски и Элизабет Мосс в главных ролях. Таинственная эпидемия уничтожила почти всех женщин на Земле. Немногих выживших помещают в бункеры. Отец скрывает ото всех пол дочери, чтобы спасти ее от изоляции. С 22 августа

«Быть Харви Вайнштейном» / Untouchable Смотреть трейлер Документальный фильм Урсулы Макфарлейне о Харви Вайнштейне и скандале, изменившем мир, впервые был показан на кинофестивале «Сандэнс». Картина построена как серия интервью с обвинившими продюсера в домогательствах актрисами – Розанной Аркетт, Пас де ла Уэртой, Эрикой Розенбаум и другими. С 22 августа

«Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков» / The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society Смотреть трейлер Экранизация одноименного бестселлера с Михилем Хаусманом и Лили Джеймс. Автор хита «Четыре свадьбы и одни похороны» Майк Ньюэлл в истории о существовавшем во время немецкой оккупации книжном клубе умело сочетает драматизм, романтику и юмор. С 29 августа

«Последнее испытание» Смотреть трейлер Драма Алексея Петрухина с Ириной Алферовой, Ириной Купченко и Андреем Мерзликиным о захвате террористами дома культуры, во время премьеры мюзикла. В съемках массовых сцен приняли участие люди, пережившие «Норд-Ост». Психологи посоветовали им преодолеть травмы, оказавшись в схожей трагической обстановке. С 29 августа

«В Кейптаунском порту» Смотреть трейлер В основе сценария лежит реальный случай, произошедший с отцом режиссера фильма Александра Велединского. Летом 1945 года на Дальнем Востоке трое героев картины стреляли друг в друг. Каждый посчитал, что убил двоих остальных, но спустя много лет им предстоит вновь вспомнить о той перестрелке. С 29 августа

«Маленькие секреты большой компании» / Nous finirons ensemble Смотреть трейлер Шестой полнометражный фильм актера Гийома Кане с Франсуа Клюзе, Марион Котийяр, Жилем Леллушем и другими. Компания друзей готовит сюрприз приятелю и без предупреждения заваливается к нему на виллу, чтобы поздравить с юбилеем. С 29 августа