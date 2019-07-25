Объявлен список номинантов Фестиваля российского кино «Окно в Европу»

2 августа в Выборге стартует XXVII Фестиваль российского кино «Окно в Европу». Зрителям покажут около 130 фильмов, а сам кинофестиваль будет посвящен памяти актера, режиссера и сценариста Ролана Быкова. «Собака.ru» публикует список номинантов .

Конкурсная программа «Выборгский счет», лауреата которой выберут путем голосования участников и зрителей фестиваля.

«Бык», режиссер Борис Акопов

«Керосин», режиссер Юсуп Разыков

«Крик тишины», режиссер Владимир Потапов

«Надо мною солнце не садится», режиссер Любовь Борисова

«Сулейман гора», режиссер Елизавета Стишова

В конкурсной программе неигрового кино представлены картины «Анатолий Крупнов. Он был» режиссера Дарьи Иванковой, «Век Солженицына» режиссера Олеси Фокиной, «Вырваться. История любви» режиссера Ольги Аверкиевой, фильм «Дети футбола» режиссера Павла Иванова, «Кулаков великого предела» режиссера Владимира Непевного, лента «Неизвестный 1917-ый» режиссера Галины Евтушенко, «Несносные» Андрея Титова и другие.

В конкурсе анимационного кино представлены 33 работы. Короткометражный фильм «Он не может жить без космоса» петербургского мультипликатора и номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Константина Бронзита также заявлен в числе номинантов. Сюжет расскажет о детской мечте полететь к звездам — не только история о том, что «человек не может жить без космоса», но и личная мысль режиссера.

XXVII Фестиваль российского кино «Окно в Европу» пройдет в Выборге со 2 по 8 августа.