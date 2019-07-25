Объявлен список номинантов Фестиваля российского кино «Окно в Европу»
2 августа в Выборге стартует XXVII Фестиваль российского кино «Окно в Европу». Зрителям покажут около 130 фильмов, а сам кинофестиваль будет посвящен памяти актера, режиссера и сценариста Ролана Быкова. «Собака.ru» публикует список номинантов.
Конкурс «Игровое кино. Осенние премьеры». Состав жюри: Александр Бородянский, Андрей Максимов, Рамиль Салахутдинов, Елена Стишова, Елена Яцура.
«Как мы захотим», режиссер Владимир Козлов
«Как новый», режиссер Евгений Шелякин
«Нет бога кроме меня», режиссер Дмитрий Давыдов
«Печень», режиссер Иван Снежкин
«Простой карандаш», режиссер Наталья Назарова
«Седьмой пробег по контуру земного шара», режиссер Виталий Суслин
«Семь пятниц», режиссер Сергей Кузнецов
«Смерть нам к лицу», режиссер Борис Гуц
«Танец с саблями», режиссер Юсуп Разыков
«Элефант», режиссер анонимный
«Я свободен», режиссер Илья Северов
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Кадр из фильма «Бык» Бориса Акопова
Конкурсная программа «Копродукция. Окно в мир». Состав жюри: Виктор Ерофеев, Биргит Боймерс, Евгений Гиндилис, Дмитрий Пучков.
«Ваша честь!», режиссер Андрес Пуустусмаа
«Где ты, Адам?», режиссер Александр Запорощенко
«Женщины ГУЛАГа», режиссер Марианна Яровская
«За что сражались отцы», режиссер Хильде Корсет
«Педральта», режиссер Александр Манзуров
«Призраки моря», режиссер Андрей Арутюнов
«Доброе утро», режиссер Анна Аревшатян
«Фатеич и море», режиссер Алина Рудницкая, Сергей Винокуров
«Хроники ртути», режиссер Саша Кулак, Бен Гез
Конкурсная программа «Выборгский счет», лауреата которой выберут путем голосования участников и зрителей фестиваля.
«Бык», режиссер Борис Акопов
«Керосин», режиссер Юсуп Разыков
«Крик тишины», режиссер Владимир Потапов
«Надо мною солнце не садится», режиссер Любовь Борисова
«Сулейман гора», режиссер Елизавета Стишова
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Константин Бронзит
Конкурсная программа «Выборгский счет», лауреата которой выберут путем голосования участников и зрителей фестиваля.
«Бык», режиссер Борис Акопов
«Керосин», режиссер Юсуп Разыков
«Крик тишины», режиссер Владимир Потапов
«Надо мною солнце не садится», режиссер Любовь Борисова
«Сулейман гора», режиссер Елизавета Стишова
В конкурсной программе неигрового кино представлены картины «Анатолий Крупнов. Он был» режиссера Дарьи Иванковой, «Век Солженицына» режиссера Олеси Фокиной, «Вырваться. История любви» режиссера Ольги Аверкиевой, фильм «Дети футбола» режиссера Павла Иванова, «Кулаков великого предела» режиссера Владимира Непевного, лента «Неизвестный 1917-ый» режиссера Галины Евтушенко, «Несносные» Андрея Титова и другие.
В конкурсе анимационного кино представлены 33 работы. Короткометражный фильм «Он не может жить без космоса» петербургского мультипликатора и номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Константина Бронзита также заявлен в числе номинантов. Сюжет расскажет о детской мечте полететь к звездам — не только история о том, что «человек не может жить без космоса», но и личная мысль режиссера.
XXVII Фестиваль российского кино «Окно в Европу» пройдет в Выборге со 2 по 8 августа.
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