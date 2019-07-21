На фестивале Comic Con Marvel анонсировала новые проекты киновселенной
На фестивале Comic Con в Сан-Диего компания Marvel анонсировала сразу несколько новых проектов своей киновселенной.
Мировая премьера фильма «Eternals» («Вечные») запланирована на 6 ноября следующего года. События в киноленте сосредоточены на истории созданных космическими богами Целестиалами почти бессмертных существ. В ролях Анджелина Джоли, Кумэйл Нанджиани, Ричард Мэддэн, Сальма Хайеки другие.
Далее зрители увидят «Black Widow» («Черная вдова») со Скарлетт Йохансон в главной роли. Кроме нее в актерском составе Дэвид Харбор, Рейчел Вайс и Флоренс Пью.
«Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» («Шанг-Чи и легенда десяти колец») выйдет в прокат 12 февраля 2021 года, детали сюжета пока точно не известны.
7 мая 2021 года выйдет «Доктор Стрэндж: Мультивселенная безумия» или «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» с Бенедиктом Камбербетчем в главной роли Доктора Стрэнджа и Элизабет Ольсен в роли Алой ведьмы.
Следующий фильм о боге Торе — «Thor: Love and Thunder» («Тор: Любовь и Гром») — кинолента появится 5 ноября 2021 года. Главные роли исполнят Крис Хемсворт, Тесса Томпсон и Натали Портман.
Также стало известно о выходе нового фильма «Блэйд», в котором главную роль охотника на вампиров исполнит Махершала Али.
Также Marvel анонсировала первый оригинальный сериал для сервиса Disney+, который называется «The Falcon and the Winter Soldier» («Сокол и Зимний солдат»). Сюжет развернется после событий фильма «Мстители: Финал». .
А весной 2021 года на Disney+ выйдет сериал об Алой Ведьме и Вижне «WandaVision», который будет исполнен в духе 50-х, также его сюжет будет связан с сиквелом «Доктора Стрэнджа».
Том Хиддлстон вернется к роли бога Локи в сериале «Локи», который также выйдет на Disney+ весной 2021 года. Сюжет шоу расскажет о похищении богом Тессеракта в «Мстителях: Финал» и запуске альтернативной временной линии.
Осенью 2021 года Marvel представит сериал «Hawkeye» («Соколиный глаз»), в котором Джереми Реннер вернется к роли Соколиного глаза и будет тренировать свою преемницу Кейт Бишоп.
Премьера в сервисе Disney+ анимационного сериала «What If…?» («Что, если…?») назначена на лето 2021 года. Сюжет построен на событиях вселенной Marvel, например, в первом эпизоде зрители увидят мир, где Капитаном Америка стала Пегги Картер, а Стив Роджерс оказался Железным человеком.
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