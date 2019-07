На фестивале Comic Con Marvel анонсировала новые проекты киновселенной

На фестивале Comic Con в Сан-Диего компания Marvel анонсировала сразу несколько новых проектов своей киновселенной.

Мировая премьера фильма «Eternals» («Вечные») запланирована на 6 ноября следующего года. События в киноленте сосредоточены на истории созданных космическими богами Целестиалами почти бессмертных существ. В ролях Анджелина Джоли, Кумэйл Нанджиани, Ричард Мэддэн, Сальма Хайеки другие.

Далее зрители увидят «Black Widow» («Черная вдова») со Скарлетт Йохансон в главной роли. Кроме нее в актерском составе Дэвид Харбор, Рейчел Вайс и Флоренс Пью.

«Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» («Шанг-Чи и легенда десяти колец») выйдет в прокат 12 февраля 2021 года, детали сюжета пока точно не известны.

7 мая 2021 года выйдет «Доктор Стрэндж: Мультивселенная безумия» или «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» с Бенедиктом Камбербетчем в главной роли Доктора Стрэнджа и Элизабет Ольсен в роли Алой ведьмы.

Следующий фильм о боге Торе — «Thor: Love and Thunder» («Тор: Любовь и Гром») — кинолента появится 5 ноября 2021 года. Главные роли исполнят Крис Хемсворт, Тесса Томпсон и Натали Портман.

Также стало известно о выходе нового фильма «Блэйд», в котором главную роль охотника на вампиров исполнит Махершала Али.