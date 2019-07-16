По замыслу инвестора, на территории в 141 гектар появится современное общественное пространство. Будущий проект поделит территорию Приоратского парка на две тематические части. На исторической, вокруг Черного озера, воссоздадут ранее утраченные парадные ворота, купальни, павильоны и лодочные станции. На второй оборудуют современный эко-парк с системой навигации, пешеходными маршрутами, «умным» освещением, летним кинотеатром, сценами и арт-объектами. Кроме того, на территории эко-парка появится 16-километровый велосипедный маршрут.

Полный комплекс работ по благоустройству и реконструкции Приоратского парка оценивается в 2 миллиарда рублей. Уже в декабре этого года администрация Петербурга внесет расходы на реновацию в бюджетный план на ближайшие три года. Сейчас компания-инвестор собирает исходные данные для реализации проекта — в том числе эксперты исследуют архивные материалы и исторические иконографии по объекту. «Приоратский парк — это драйвер для развития инфраструктуры Гатчины. Это первый в Ленобласти историко-культурный объект, который пойдет по пути интеграции в культурное наследие общественно-важных зон», — рассказывают руководители проекта.

Приоратский парк был разбит вокруг Черного озера в конце 18 века — во время царствования императора Павла. После строительства дворца территорию распланировали и благоустроили, а также углубили озеро, создав на нем насыпные островки. Законченный вод парк приобрел в конце 19 века — в годы правления Александра III. В настоящее время Приоратский парк является частью музея-заповедника «Гатчина». Охраняется ЮНЕСКО, как объект всемирного культурного наследия.