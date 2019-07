Джоан Роулинг опровергла слухи о запуске сериала по вселенной Гарри Поттера

На прошлой неделе портал We got this covered со ссылкой на собственные источники рассказал о том, что киностудия Warner Bros. находится на «очень ранних стадиях разработки» телешоу о Гарри Поттера, который планируется к выходу на собственном стриминговом сервисе кинокомпании. Сообщалось, что действия приквела будут происходить в Хогвартсе и некоторых частях Европы — с участием новых героев. Однако «мама Гарри Поттера», писательница Джоан Роулинг, информацию о запуске телешоу опровергла. «Нет планов превращать истории «Гарри Поттера» в сериал. Любая информация выдумана», — говорится в официальном обращении Роулинг, которое приводит издание MovieWeb.

Серия фильмов о Гарри Поттере выпущена компанией Warner Bros. и состоит из 8 фильмов в жанре фэнтези, включая основную серию, начиная с «Гарри Поттер и философский камень» (2001) и заканчивая «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» (2011), а также спин-офф «Фантастические твари и где они обитают» и его сиквел «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда».

Напомним, в 2016 году стало известно, что по книге «Фантастические твари и где они обитают» снимут пять картин вместо запланированных ранее трех. Кроме того, тогда же автор поттерианы выпустила восьмую книгу о «мальчике, который выжил» — ею стал текст пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя», в которой представлена до сих пор не описанная часть истории Гарри Поттера, в том числе — факты биографии его погибших родителей. А еще Pottermore рассказал, как волшебники мира Гарри Поттера справляли нужду до появления уборных (сенсация!)