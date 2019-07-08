Стоит ли смотреть третий сезон сериала «Очень странные дела»?

Netflix выпустил продолжение сериала «Очень странные дела» – ностальгического оммажа 1980-м. Кинокритик Иван Пугин посмотрел его и рассказывает (без спойлеров!), удалось ли создателям проекта и угодить фанатам, и вывести историю на новый уровень.

Стриминг-сервис Netflix выпустил третий сезон «Очень странных дел», одного из самых успешных своих сериалов. Первый, вышедший чуть более трех лет назад, оказался проектом мечты братьев-шоураннеров Мэтта и Росса Дафферов. Netflix купил права на него, обратив внимание на наметившуюся в США ностальгию по 1980-м. В восьми эпизодах сериала трое 12-летних друзей Майк, Дастин и Лукас сражались с потусторонними силами, похитившими четвертого участника их нёрд-компании Уилла, а помогала им сверхъестественная девочка Одиннадцать. Роль матери пропавшего ребенка сыграла полузабытая Вайнона Райдер, а среди персонажей второго плана выделялся харизматичный шериф Хоппер в исполнении номинанта на «Тони» Дэвида Харбора.

Успех первого сезона был ошеломляющим – огромное количество зрителей посмотрели его запоем (Netflix практически никогда не предоставляет точные цифры, поэтому аналитики строят графики по косвенным факторам, например, по числу подписчиков в Instagram у актеров). А ностальгическая тоска по 1980-м многократно усилилась – реальная игра Dungeons and Dragons, в которую играли Уилл, Майк, Дастин и Лукас в первой сцене сериала, оказалась на волне популярности, как и игровые приставки, фигурки супергероев, журналы комиксов и прочие типичные атрибуты того времени. Продажи вдохновленного сериалом мерчендайза били рекорды, его саундтрек с хитами New Order, The Clash и Дэвида Боуи слушали на всех стриминг-платформах, а авторы оригинальной музыки Кайл Диксон и Майкл Штайн с аншлагами выступали на ведущих мировых музыкальных фестивалях. Неудивительно, что сериал был продлен Netflix сразу на два сезона. Во втором, вышедшем ближе к Хэллоуину 2017 года, были использованы все наработки первого, но при этом не появилось чего-то принципиально нового – все те же 1980-е, нёрды, Duran Duran, Bon Jovi и чудовища из потустороннего мира.

В третьем сезоне перед создателями встала нетривиальная задача. Нужно было сделать что-то новое, при этом сохранив дух сериала и угодив обширной и требовательной фанатской аудитории. Братья Дафферы перенесли действие в конец июня 1985 года – перед празднованием Дня незавимости США (все новые эпизоды выпустили как раз в праздник – 4 июля). В городе Хокинс, штат Индиана, где живут герои, открылся огромный торговый центр. Подростки, как и персонажи фильмов Ричарда Линклейтера и Кевина Смита до них, слоняются по нему, глазея на посетителей. Один из тинейджеров постарше (Стив) даже устраивается туда на работу в магазин мороженого, получив в напарницы одноклассницу в исполнении Майи Хоук – дочки Умы Турман и Итана Хоука. В диалогах появилось гораздо больше феминистских мыслей (за них отвечает новичок прошлого сезона, победившая ребят в игровые автоматы рыжая Максин). Герои выросли, гормоны усиливают их эмоции, вследствие чего местами сериал стал еще сильнее напоминать драму взросления с периодическими атаками монстров и игрой на американских страхах перед вмешательством русских в их жизнь.