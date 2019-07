Стоит ли смотреть третий сезон сериала «Очень странные дела»?

Успех первого сезона был ошеломляющим – огромное количество зрителей посмотрели его запоем (Netflix практически никогда не предоставляет точные цифры, поэтому аналитики строят графики по косвенным факторам, например, по числу подписчиков в Instagram у актеров). А ностальгическая тоска по 1980-м многократно усилилась – реальная игра Dungeons and Dragons, в которую играли Уилл, Майк, Дастин и Лукас в первой сцене сериала, оказалась на волне популярности, как и игровые приставки, фигурки супергероев, журналы комиксов и прочие типичные атрибуты того времени. Продажи вдохновленного сериалом мерчендайза били рекорды, его саундтрек с хитами New Order, The Clash и Дэвида Боуи слушали на всех стриминг-платформах, а авторы оригинальной музыки Кайл Диксон и Майкл Штайн с аншлагами выступали на ведущих мировых музыкальных фестивалях. Неудивительно, что сериал был продлен Netflix сразу на два сезона. Во втором, вышедшем ближе к Хэллоуину 2017 года, были использованы все наработки первого, но при этом не появилось чего-то принципиально нового – все те же 1980-е, нёрды, Duran Duran, Bon Jovi и чудовища из потустороннего мира.