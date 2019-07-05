Кинокомпания Warner Bros. займется производством сериала по вселенной Гарри Поттера. Проект станет приквелом к событиям, описанным в основном сюжете книг Джоан Роулинг, а сюжет расскажет о школе чародейства и волшебства Хогвартс и ее обитателях.

Как сообщает портал We got this covered со ссылкой на собственные источники, Warner Bros. находится на «очень ранних стадиях разработки» телешоу о Гарри Поттера, который планируется к выходу на собственном стриминговом сервисе кинокомпании. Действия приквела будут происходить в Хогвартсе и некоторых частях Европы. Детали сюжета пока не раскрываются, однако известно, что в сериале появятся новые герои.

Серия фильмов о Гарри Поттере выпущена компанией Warner Bros. и состоит из 8 фильмов в жанре фэнтези, включая основную серию, начиная с «Гарри Поттер и философский камень» (2001) и заканчивая «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» (2011), а также спин-офф «Фантастические твари и где они обитают» и его сиквел «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда».

Напомним, в 2016 году стало известно, что по книге «Фантастические твари и где они обитают» снимут пять картин вместо запланированных ранее трех. Кроме того, тогда же автор поттерианы выпустила восьмую книгу о «мальчике, который выжил» — ею стал текст пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя», в которой представлена до сих пор не описанная часть истории Гарри Поттера, в том числе — факты биографии его погибших родителей. А еще Pottermore рассказал, как волшебники мира Гарри Поттера справляли нужду до появления уборных (сенсация!)