В петербургском парке «Озеро Долгое» на проспекте Королева стартует фестиваль «Кино рядом». Специально для мероприятия на территории развернется кинотеатр под отрытым небом — на большом экране покажут «Служебный роман», «Любовь и голуби», «Покровские ворота» и другие легендарные киноленты.

Фестиваль стартует 5 июля и приурочен ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля. В программе показ фильмов «Формула любви» и «Служебный роман». Ретроспективу советских фильмов в другие дни продолжат картины «Свадьба в Малиновке», «Любовь и голуби», «Собака на сене», «Покровские ворота» и «Тот самый Мюнхгаузен». Молодому поколению покажут современные мультфильмы от петербургской студии «Мельница» — франшизу о приключениях Трех богатырей.

В дни проведения фестиваля также пройдут лекции о киноискусстве — со зрителями встретятся ведущие искусствоведы и кинокритики. Для юных посетителей откроют зону мастер-классов с уроками лепки из глины, создания поделок из бумаги и рисования. Откроется даже интерактивная инсталляция «Киноплощадка», где можно узнать об истории кинооборудования — в экспозиции представлены различные модели камер, прожекторы, хлопушки и режиссерские стулья.

Фестиваль «Кино рядом» пройдет с 5 по 8 июля в парке «Озеро Долгое», вход свободный. Полную программу мероприятия можно посмотреть здесь.