12 июля на берегу Финского залива пройдет фестиваль живого кино (под открытым небом!) «Кинолес». В программе — короткометражные картины от молодых российских режиссеров, творческие встречи и мастер-классы от профессиональных кинематографистов.

Кинопоказы будут проходить в вечернее время и под открытым небом. В программе — короткометражные фильмы, победившие на «Кинотавре», Московском Международном кинофестивале и других конкурсах. В актерском шатре проведут мастер-классы по актерскому и каскадерскому мастерству, импровизации, фотографии и анимации, а в киношатре можно будет пообщаться с режиссерами представленных фильмов и профессионалами киноиндустрии.

На фестивале также пройдут выступления музыкальных коллективов, комедианты покажут свои импровизации, а также можно будет позаниматься йогой, поучаствовать в турнирах по пляжному волейболу, настольному теннису и других спортивных мероприятий. Для маленьких посетителей предусмотрена специальная детская зона — с мастерской по рукоделию, рисованию, мастер-классами по иностранным языкам и созданию мультипликационного фильма.

Кроме того, в этом году организаторы дополнительно проведут «Киноквест», где каждый участник сможет попробовать себя в режиссуре и снять собственное короткометражное кино. Для этого необходимо собрать команду от двух до семи человек и подать заявку на участие.

Фестиваль «Кинолес» пройдет с 12 по 14 июля на пляже поселка Ольгино, Петровская аллея, Приморский район Санкт-Петербурга, вход свободный.