В России выходит путеводитель по «Черному зеркалу» от создателей сериала

В России книга «Внутри черного зеркала» Чарли Брукера и Аннабель Джонс выходит в издательстве «Эксмо». Путеводитель проведет по вселенной телешоу от момент зарождения идеи до нынешнего статуса одного из крупнейших сериалов десятилетия. Книга иллюстрирована коллекцией архивных фотографий со съемок «Черного зеркала», а также изображениями реквизита и атрибутики. Кроме того, режиссеры и художники сериала расскажут о собственном вкладе в историю.

Книга «Внутри черного зеркала» выйдет в августе 2019 года.

«Черное зеркало» — британский телесериал-антология, созданный по сценарию Чарли Брукера. Серии не связаны между собой ни сюжетом, ни актерами, ни временем или местом повествования — общее, по словам Брукера, только в сатире на тот образ жизни, что распространен в современном обществе. Главной темой сериала является влияние технологического прогресса на человеческие отношения.

Напомним, в сентябре 2017 года автор сериала «Черное зеркало» Чарли Брукер сообщил о выпуске одноименной книжной антологии. Тогда предполагалось, что печатная версия событий, описываемых в шоу, выйдет в виде трех томов, каждый из которых будет представлять собой отдельную повесть. Над первым томом будут трудиться Кори Доктороу («Down and Out in the Magic Kingdom»), Клэр Норт («Пятнадцать жизней Гарри Огаста») и Сильвен Невель («Sleeping Giants»).