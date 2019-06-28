Что посмотреть в кино: от комедии с Шарлиз Терон до драмы о подлодке «Курск»

Спродюсированная Люком Бессоном картина о гибели подлодки «Курск», комедия о красотке-кандидате в президенты с Шарлиз Терон и Сетом Рогеном «Та еще парочка», а также мелодрама о властных родителях и рвущихся к свободе детях с Таисией Вилковой и Филиппом Авдеевым «Выше неба» – какие фильмы выходят в российский прокат на этой неделе.

«Та еще парочка» / Long Shot Смотреть трейлер Комедия об истории любви кандидата в президенты США (Шарлиз Терон) и сквернослова-журналиста (Сет Роген), которого она неожиданно нанимает своим спичрайтером. С 27 июня

«Выше неба» Смотреть трейлер Мелодрама от автора «Хорошего мальчика» Оксаны Карас. У главной героини (Таисия Вилкова) порок сердца, ее чрезмерно опекает властная мама (Виктория Толстоганова). Но ему (сердцу) не прикажешь – девушка влюбляется в юношу-парапланэриста (Филипп Авдеев). С 27 июня

«Угоняя лошадей» / Ut og stjæle hester Смотреть трейлер Живописная драма со Стелланом Скарсгардом по одноименного бестселлеру норвежца Пера Петтерсона. Фильм получил приз на Берлинале за выдающиеся художественные достижения. С 27 июня



«Курск» / Kursk Смотреть трейлер Фильма Томаса Винтерберга о гибели российской подлодки в 2000 году с Леей Сейду, Колином Фертом и Маттиасом Шонартсом. Картина основан на книге Роберта Мура «Время умирать: Нерассказанная история трагедии "Курска”». С 27 июня