Эмир Кустурица снимет фильм по собственной версии «Преступления и наказания» Достоевского

Кустурица уже приступил к написанию своей новой книги, в основу сюжета которой ляжет переосмысление романа Достоевского «Преступление и наказание». При этом режиссер отметил, что принимать участие в съемках как актер не будет. «Планирую снять в России фильм на основе книги «Преступление и наказание» Достоевского, но новую, переосмысленную версию. Сейчас пишу книгу на основе сюжета его романа и уже на основе своей книги хочу снять фильм. В нашей версии старуха-процентщица убила главного героя, а не наоборот», — рассказал режиссер.

Эмир Кустурица — сербский кинорежиссер, сценарист и музыкант, лидер коллектива The No Smoking Orchestra, а также организатор ежегодного фестиваля русской музыки «Большой», который проходит в Сербии. В качестве актера, режиссера или сценариста Кустурица принял участие в производстве более чем 30 фильмов.

Напомним, на территории Петропавловской крепости стартовал первый международный фестиваль этнической музыки «ЭтоЭтно». В лайн-апе сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra, композитор Горан Брегович и его «Свадебно-похоронный оркестр», а также петербургские «шляпники» The Hatters.