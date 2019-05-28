Студия Future History писателя Михаила Зыгаря запускает документальный проект 1939live

Студия Future History писателя Михаила Зыгаря и журналиста Карена Шаиняна запускает новый проект 1939live. В формате онлайн-проекта и документального сериала 1939live расскажет о периоде перед началом Второй Мировой войны, а также первом месяце после — глазами польских, немецких, английских, французских и русских героев.

Проект 1939live создан на основе исследований первоисточников — он расскажет о событиях вторжения «в режиме реального времени» для того, чтобы зритель понимал, как разворачивались военные действия. «После 1917 и 1968 путешествие в какой-то давний год становится для нашей студии хорошей привычкой. Оруэлл, Эйнштейн, Чарли Чаплин, Марлен Дитрих, Молотов, Риббентроп и еще сотни польских, немецких, английских, французских и русских героев — уникальная возможность посмотреть на 1939 год их глазами», — поделился Зыгарь.

1939live будет выходить на британском телеканале Viasat History на английском и польском языках — премьера запланирована на 1 августа 2019 года.

«Это революционный способ обнаружить и использовать историю, используя прямой диалог с голосами исторических личностей, участвовавших в событиях Второй Мировой войны. Мы гордимся тем, что Future History создаст такой проект — который делает акцент на столь важных событиях нашего прошлого и рассказывает об этом самым новаторским и захватывающим способом», — рассказала вице-президент телеканала Viasat World Карин Хейинк.