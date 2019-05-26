«Паразиты» получили «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

Фильм корейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты» получил «Золотую пальмовую ветвь» на 72-м Каннском кинофестивале. Об этом сообщается в официальном твиттере фестиваля.

Сюжет картины строится на истории предприимчивой безработной семьи, которая решает привести дела в порядок за счет другой, обеспеченой семьи.

Обладателем гран-при стала француженка Мати Диоп, а приз жюри получили сразу две картины — «Отверженные» Ладжа Ли и «Козодои» от Жулиано Дорнеля и Клебера Мендонса Фильо.

Лучшим актером признан Антонио Бандерас за съемки в фильме «Боль и слава» Педро Альмодовара, а лучшей актрисой — Эмили Бичем, сыгравшая у Джессики Хауснер в «Малыше Джо».

Приз за лучший сценарий взяла Селин Скьямма («Портрет молодой женщины в огне»). Братья Дарденн, получили награду за лучшую режиссуру. Они представили на фестивале свой новый фильм «Молодой Ахмед».

Ранее мы писали, что Кантемир Балагов получил вторую каннскую награду за фильм «Дылда». Режиссер получил в Каннах приз ФИПРЕССИ за фильм «Дылда», который участвовал в программе «Особый взгляд». Следующий фильм Балагов планирует снять про современный Кавказ.