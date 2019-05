Adult Swim показал восьмибитный короткометражный фильм по мотивам «Рика и Морти»

Сюрреалистическое и местами психоделическое видео показывает Морти с глазами-циферблатами, парящие в состоянии нирваны козьи головы и Рика-червя. В финале показан эпизод, стилизованный под видеоигру — главные герои бегут по лаборатории и расстреливают монстров. Автором видео стал австралийский аниматор Пол Робертсон, ответственный за графику двухмерных игр Scott Pilgrim vs. the World: The Game и Mercenary Kings.

Напомним, ранее стало известно, что четвертый сезон мультипликационного сериала «Рик и Морти» выйдет на экраны уже в ноябре этого года — информация о продлении сериала появилась в марте прошлого года. Тогда Дэн Хармон ответил на вопрос одного из фанатов в Twitter о том, когда ждать новую часть франшизы. Хармон написал, что это «может оказаться сложной задачей», так как «тяжело работать над шоу, которое не было заказано телеканалом».

Ранее видеоблогер Дмитрий Сыендук опубликовал ролик о том, как бы выглядел сериал «Рик и Морти», если бы его делали в России. Сыендук оставляет стилистику популярного мультсериала и накладывает ее на известные советские ленты такие, как «Тайная третьей планеты», «Хоттабыч», «Иван Васильевич меняет профессию» и другие. А еще бывший участник участник арт-группы «Явь», который взял себе псевдоним «K», сделал стрит-арт-оммаж на тему кражи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Картина называется «Ай-Петри в параллельной вселенной». Персонажи мультсериала «Рик и Морти» смотрят на Ай-Петри, а солнце, которое висит над горой, похоже на главу Росгвардии Виктора Золотова.