Netflix показал первый трейлер пятого сезона сериала «Черное зеркало»

Сюжет грядущего сезона «Черного зеркала» пока не разглашается — однако о том, что продолжение стоит ожидать, стало известно еще в марте 2018 года. Сообщалось также о том, что в одной из серий пятого сезона сыграет певица Майли Сайрус. Информацию об этом она подтвердила в интервью радиоведущему Говарду Стерну. До этого ее видели на съемочной площадке шоу в Южной Африке.

«Черное зеркало» — британский телесериал-антология, созданный по сценарию Чарли Брукера. Серии не связаны между собой ни сюжетом, ни актерами, ни временем или местом повествования — общее, по словам Брукера, только в сатире на тот образ жизни, что распространен в современном обществе. Главной темой сериала является влияние технологического прогресса на человеческие отношения.

Напомним, ранее автор сериала «Черное зеркало» Чарли Брукер сообщил о выпуске одноименной книжной антологии. Печатная версия событий, описываемых в шоу, выйдет в виде трех томов, каждый из которых будет представлять собой отдельную повесть. Над первым томом будут трудиться Кори Доктороу («Down and Out in the Magic Kingdom»), Клэр Норт («Пятнадцать жизней Гарри Огаста») и Сильвен Невель («Sleeping Giants»). В ожидании старта нового сезона предлагаем посмотреть рождественский интерактивный фильм «Черное зеркало: Брандашмыг» — повлияйте на эпизод, нажимая на кнопки «Да» и «Нет».