Создатели «Шерлока» снимут сериал по роману «Дракула»

Создатели сериала «Шерлок» Марк Гэттис и Стивен Моффат снимут мини-сериал по сюжету готического романа Брэма Стокера «Дракула». Он будет состоять из трех серий по 90 минут — действие развернется 1897 году и расскажет о жизни Дракулы от его лица. Транслировать проект будет Netflix. Об этом сообщает DigitalSpy.

Дата премьеры еще неизвестна, но съемки уже начались. Роли в сериале сыграют Клас Банг («Девушка, которая запуталась в паутине», «Мост»), актер сериала «Шерлок» Джонатан Арис, Нейтан Стюарт-Джарретт из «Отбросов», Кэтрин Шелл, героиня «На секретной службе Ее Величества», Юссеф Керкур («Джек Райан») и Клайв Рассел («Игра престолов»).