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Что посмотреть в кино: доживем до финала «Мстителей» с Кирой Найтли

Победитель Берлинале «Синонимы», «Последствия» с Кирой Найтли и два релиза, перенесенных на понедельник из-за Минкульта – «Мстители: Финал» и «По воле божьей».   

«Последствия» / The Aftermath

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Драма с Кирой Найтли о том, что от ненависти до дружбы и любви совсем недалеко. Британский военный переезжает после Второй мировой с красавицей-женой в особняк, из которого еще не выехал немецкий архитектор с маленькой дочерью.

С 25 апреля

«Игры разумов» / The Professor and the Madman

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История создания Оксфордского словаря профессором Джеймсом Мюррейем (Мел Гибсон). Ему помогает заключенный в психбольницу преступник — доктор Уильям Майнор (Шон Пенн).  

С 25 апреля

«Синонимы» / Synonymes

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Драма Надава Лапида была всеобщим фаворитом на минувшем Берлинском кинофестивале и (заслуженно) получила приз как лучшая картина. Демобилизовавшийся израильтянин Йоав перебирается в Париж, чтобы понять, кто он и чего хочет от жизни.

С 25 апреля

«Пираньи Неаполя» / La paranza dei bambini

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Еще один победитель Берлинале – обладатель приза за лучший сценарий: «Однажды в Америке» только в Италии. Это история молодых и дерзких королей преступного мира Неаполя.

С 25 апреля

«Мстители: Финал» / Avengers: Endgame

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Долгожданное возвращение героев Вселенной Marvel. Уцелевшие Мстители вновь разработают план, чтобы победить могущественного титана Таноса.

С 29 апреля

«По воле божьей» / Grâce à Dieu

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В трехчастной юридической докудраме о растлении детей католическим священником режиссер Франсуа Озон принимает эстафету «MeToo» у триумфатора «Оскара»-2016 – картины «В центре внимания».

С 29 апреля

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