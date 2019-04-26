Что посмотреть в кино: доживем до финала «Мстителей» с Кирой Найтли
Победитель Берлинале «Синонимы», «Последствия» с Кирой Найтли и два релиза, перенесенных на понедельник из-за Минкульта – «Мстители: Финал» и «По воле божьей».
«Последствия» / The Aftermath
Драма с Кирой Найтли о том, что от ненависти до дружбы и любви совсем недалеко. Британский военный переезжает после Второй мировой с красавицей-женой в особняк, из которого еще не выехал немецкий архитектор с маленькой дочерью.
С 25 апреля
«Игры разумов» / The Professor and the Madman
История создания Оксфордского словаря профессором Джеймсом Мюррейем (Мел Гибсон). Ему помогает заключенный в психбольницу преступник — доктор Уильям Майнор (Шон Пенн).
С 25 апреля
«Синонимы» / Synonymes
Драма Надава Лапида была всеобщим фаворитом на минувшем Берлинском кинофестивале и (заслуженно) получила приз как лучшая картина. Демобилизовавшийся израильтянин Йоав перебирается в Париж, чтобы понять, кто он и чего хочет от жизни.
С 25 апреля
«Пираньи Неаполя» / La paranza dei bambini
Еще один победитель Берлинале – обладатель приза за лучший сценарий: «Однажды в Америке» только в Италии. Это история молодых и дерзких королей преступного мира Неаполя.
С 25 апреля
«Мстители: Финал» / Avengers: Endgame
Долгожданное возвращение героев Вселенной Marvel. Уцелевшие Мстители вновь разработают план, чтобы победить могущественного титана Таноса.
С 29 апреля
«По воле божьей» / Grâce à Dieu
В трехчастной юридической докудраме о растлении детей католическим священником режиссер Франсуа Озон принимает эстафету «MeToo» у триумфатора «Оскара»-2016 – картины «В центре внимания».
С 29 апреля
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