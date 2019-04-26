Что посмотреть в кино: доживем до финала «Мстителей» с Кирой Найтли

Победитель Берлинале «Синонимы», «Последствия» с Кирой Найтли и два релиза, перенесенных на понедельник из-за Минкульта – «Мстители: Финал» и «По воле божьей».

«Последствия» / The Aftermath Смотреть трейлер Драма с Кирой Найтли о том, что от ненависти до дружбы и любви совсем недалеко. Британский военный переезжает после Второй мировой с красавицей-женой в особняк, из которого еще не выехал немецкий архитектор с маленькой дочерью. С 25 апреля

«Игры разумов» / The Professor and the Madman Смотреть трейлер История создания Оксфордского словаря профессором Джеймсом Мюррейем (Мел Гибсон). Ему помогает заключенный в психбольницу преступник — доктор Уильям Майнор (Шон Пенн). С 25 апреля

«Синонимы» / Synonymes Смотреть трейлер Драма Надава Лапида была всеобщим фаворитом на минувшем Берлинском кинофестивале и (заслуженно) получила приз как лучшая картина. Демобилизовавшийся израильтянин Йоав перебирается в Париж, чтобы понять, кто он и чего хочет от жизни. С 25 апреля

«Пираньи Неаполя» / La paranza dei bambini Смотреть трейлер Еще один победитель Берлинале – обладатель приза за лучший сценарий: «Однажды в Америке» только в Италии. Это история молодых и дерзких королей преступного мира Неаполя. С 25 апреля

«Мстители: Финал» / Avengers: Endgame Смотреть трейлер Долгожданное возвращение героев Вселенной Marvel. Уцелевшие Мстители вновь разработают план, чтобы победить могущественного титана Таноса. С 29 апреля