Юрий Дудь снял документальный фильм «Колыма — родина нашего страха»
Юрий Дудь опубликовал на своем канале документальный фильм «Колыма — родина нашего страха», в котором он проехал по трассе «Колыма», построенной жертвами сталинских репрессий, и поговорил с местными жителями.
Мотив создания картины простой — оказалось, что почти половина молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет никогда не слышали о Сталинских репрессиях. Фильм идет два часа , и снимался он в минус 55.
Ранее «Собака.ru» сообщала, что героями выпуска одноименного проекта Юрия Дудя стали русские, уехавшие покорять Голливуд. О своей жизни рассказали оператор Роман Васьянов, шоумен Александр Незлобин и музыкант Николай Стравинский.
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