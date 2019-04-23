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Юрий Дудь снял документальный фильм «Колыма — родина нашего страха»

Юрий Дудь опубликовал на своем канале документальный фильм  «Колыма — родина нашего страха», в котором он проехал по трассе «Колыма», построенной жертвами сталинских репрессий, и поговорил с местными жителями.

Мотив создания картины простой — оказалось, что почти половина молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет никогда не слышали о Сталинских репрессиях. Фильм идет два часа , и снимался он в минус 55. 

Ранее «Собака.ru» сообщала, что героями выпуска одноименного проекта Юрия Дудя стали русские, уехавшие покорять Голливуд. О своей жизни рассказали оператор Роман Васьянов, шоумен Александр Незлобин и музыкант Николай Стравинский.


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