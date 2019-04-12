Александр Горчилин и Анна Чиповская снимутся в фильме «Кто-нибудь видел мою девчонку?» по книге Карины Добротворской

В День космонавтики стартовали съемки фильма Ангелины Никоновой «Кто-нибудь видел мою девчонку?» по книге Карины Добротворской. Одними из актеров картины стали Анна Чиповская, Александр Горчилин, Виктория Исакова, а художником-постановщиком — Савва Савельев.

Это будет фильм об отношениях кинокритика и сценариста Сергея Добротворского и его супруги Карины. Пара считалась одной из самых красивых в богемной тусовке Петербурга начала девяностых. «Ангелина Никонова блестяще адаптировала книгу, в фильме есть важный посыл, что любовь — это дар, его надо ценить», — сказала продюсер Сабина Еремеева.