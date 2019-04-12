Александр Горчилин и Анна Чиповская снимутся в фильме «Кто-нибудь видел мою девчонку?» по книге Карины Добротворской
В День космонавтики стартовали съемки фильма Ангелины Никоновой «Кто-нибудь видел мою девчонку?» по книге Карины Добротворской. Одними из актеров картины стали Анна Чиповская, Александр Горчилин, Виктория Исакова, а художником-постановщиком — Савва Савельев.
Это будет фильм об отношениях кинокритика и сценариста Сергея Добротворского и его супруги Карины. Пара считалась одной из самых красивых в богемной тусовке Петербурга начала девяностых. «Ангелина Никонова блестяще адаптировала книгу, в фильме есть важный посыл, что любовь — это дар, его надо ценить», — сказала продюсер Сабина Еремеева.
Ранее «Собака.ru» сообщала, что Карина Добротворская выпустила книгу «Кто-нибудь видел мою девчонку?», обжигающе откровенные мемуары о своем романе с кинокритиком Сергеем Добротворским. «Собака.ru» попросила о рецензии ее подругу юности, сценаристку Ануш Варданян, но та не удержала официальный тон и написала такое же нервное и откровенное эссе.
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