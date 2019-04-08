Домашний арест Кирилла Серебренникова отменили

Мосгорсуд отменил домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова. Меру поменяли на подписку о невыезде. Об этом сообщает «Интерфакс».

Домашний арест отменили и экс-руководителю департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум и бывшему генеральному директору автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия", экс-директору ярославского театра им. Волкова Юрию Итину.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что Кириллу Серебренникову и другим участникам «Седьмой студии» продлили срок содержания под домашним арестом до 3 июля.