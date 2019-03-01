Фильм Рэйфа Файнса «Нуреев. Белый ворон», выйдет в российский прокат в апреле 2019 года. В картине рассказывается о жизни российского танцовщика Рудольфа Нуреева: от детства в Уфе до гастролей во Франции.

В пакет фильмов Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing/The Walt Disney Company добавилась картина двукратного обладателя премии Американской киноакадемии «Оскар», Рэйфа Файнса «Нуреев. Белый ворон» (The White Crow).

Сам Файнс сыграл роль преподавателя Нуреева в Ленинградской балетной школе (Академии русского балета имени А. Я. Вагановой), Александра Ивановича Пушкина. Съемки проходили в двух городах: Петербурге и Париже.

Рэйф Файнс анонсировал свой новый фильм на прошлом Культурном форуме в Петербурге. Он заявил, что хочет снять картину о желании человека преодолеть границы и стать частью мирового искусства.