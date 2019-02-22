Что посмотреть в кино: от «Как приручить дракона 3» до «Власти»

Завершающая часть трилогии «Как приручить дракона», политический баталии с Эми Адамс и Кристианом Бэйломв фильме «Власть», а также детективная драма «Лабиринты прошлого» с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом – коротко о фильмах, которые выходят в прокат на этой неделе.

«Как приручить дракона 3» / How to Train Your Dragon: The Hidden World Смотреть трейлер Продолжение анимационного хита о дружбе Иккинга и Беззубика. В новом фильме им предстоит бороться с охотником на драконов, который пытается уничтожить привычный им мир. С 21 февраля

«Власть» / Vice Смотреть трейлер Байопик Дика Чейни с Кристианом Бэйлом, Эми Адамс, Стивом Каррелом и Сэмом Рокуэллом. Ради съемок в картине Бэйл набрал почти 20 кг веса, сбрил волосы на голове и высветлил брови. С 21 февраля

«Лабиринты прошлого» / Todos lo saben Смотреть трейлер Детективная драма с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом от иранского режиссера Асгара Фархади. Дочь-подростка Лауры кто-то похищает прямо со свадьбы ее старшей сестры. В поисках ей берется помочь экс-возлюбленный Пако. С 21 февраля

«Тобол» Смотреть трейлер Экранизация эпического романа-дилогии Алексея Иванова. Молодой офицер гвардии Петра I Иван Демарин (Илья Маланин из «На районе») по заданию царя отправляется в Сибирь — в пограничный Тобольск. С 21 февраля