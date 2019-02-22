Что посмотреть в кино: от «Как приручить дракона 3» до «Власти»
Завершающая часть трилогии «Как приручить дракона», политический баталии с Эми Адамс и Кристианом Бэйломв фильме «Власть», а также детективная драма «Лабиринты прошлого» с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом – коротко о фильмах, которые выходят в прокат на этой неделе.
«Как приручить дракона 3» / How to Train Your Dragon: The Hidden World
Продолжение анимационного хита о дружбе Иккинга и Беззубика. В новом фильме им предстоит бороться с охотником на драконов, который пытается уничтожить привычный им мир.
С 21 февраля
«Власть» / Vice
Байопик Дика Чейни с Кристианом Бэйлом, Эми Адамс, Стивом Каррелом и Сэмом Рокуэллом. Ради съемок в картине Бэйл набрал почти 20 кг веса, сбрил волосы на голове и высветлил брови.
С 21 февраля
«Лабиринты прошлого» / Todos lo saben
Детективная драма с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом от иранского режиссера Асгара Фархади. Дочь-подростка Лауры кто-то похищает прямо со свадьбы ее старшей сестры. В поисках ей берется помочь экс-возлюбленный Пако.
С 21 февраля
«Тобол»
Экранизация эпического романа-дилогии Алексея Иванова. Молодой офицер гвардии Петра I Иван Демарин (Илья Маланин из «На районе») по заданию царя отправляется в Сибирь — в пограничный Тобольск.
С 21 февраля
«Затерянный во льдах» / Arctic
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Монодрама-бенефис датского актера Мадса Миккельсена – практически всю картину на экране он один. Пилот терпит крушение в Арктике и пытается выжить, пока не придет помощь.
С 21 февраля
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