5 лучших отечественных фильмов о музыкантах
Музыкальный критик, телеведущий, виолончелист и музыковед Артем Варгафтик 24 февраля прочтет в Петербурге лекцию «Тайна смерти Чайковского». В преддверии этого события специально для «Собака.ru» Артем выбрал пять лучших отечественных фильмов о классической музыке.
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Артем Варгафтик, фото: Facebook
В конце 40-х – начале 50-х годов прошлого века советское кинопроизводство уверенно ориентировалось на тот жанр, который впоследствии стали называть «байопик». Была снята впечатляющая серия кинопортретов самых разных отечественных знаменитостей – из числа тех, чьи деяния и достижения тем или иным образом прославили Россию. От адмирала до селекционера, не исключая, разумеется, и классиков русской музыки.
При всей буквальности следования доктрине социалистического реализма, «опрокинутой в прошлое», при всей наивности, плакатности и театральности киноязыка того времени это и серьезная сценарная работа, и своеобразный режиссерский креатив, и выдающиеся актеры как в главных, так и в второстепенных ролях. И главное – именно эти фильмы (в гораздо больше мере, нежели книги или устные выступления музыковедов на филармонических сценах) стали основой тех знаний о музыке, да и о культуре вообще, которые по крайней мере три поколения наших современников и соотечественников пронесли через всю жизнь, и которые продолжают управлять и общественным мнением, и общественным вкусом уже в XXI веке.
«Чайковский» (1970 г.)
В фильме о Чайковском есть незабываемый актерский дуэт Иннокентия Смоктуновского с Владиславом Стржельчиком, который играет Николая Рубинштейна – основателя Московской Консерватории, формально – начальника Петра Ильича по месту основной работы, а на деле – одного из немногих его настоящих друзей, близкого, преданного, но непредсказуемого. Загадочная и до сих пор не получившая нормального объяснения история со знаменитым Первым фортепианным концертом Чайковского, который Рубинштейн сначала высокомерно обругал, раскритиковал и велел переделать, а спустя три с половиной года вдруг переменил свое мнение и сам с блеском сыграл его парижскую премьеру на Всемирной выставке 1878 года, и показана, и сыграна в фильме как интеллектуальная дуэль двух азартных игроков.
«Композитор Глинка» (1952 г.)
Почти за 20 лет до Игоря Таланкина с его «Чайковским» в героизации и канонизации персонажей «золотого века русской музыки» принял деятельное участие один из главных режиссеров в советской иерархии того времени Григорий Александров («Волга-Волга», «Веселые ребята»). Разумеется, Любовь Орлова в одной из центральных ролей, ради которой даже немного изменили фабулу. Она играет сестру Глинки, Людмилу Ивановну Шестакову – при этом жена будущего классика вскользь с горечью упоминается, но на экране не появляется. Зато появляется огромное собрание оживших портретов из учебников и энциклопедий: Пушкин и Грибоедов (к которым молодой Глинка обращается «Александры Сергеевичи»), второй по значению (и третий по счету Александров Сергеевичей) русский оперный классик Даргомыжский, Жуковский, Гоголь, подлец и стукач Фаддей Булгарин, зарубежные авторы Берлиоз и Мейербер. Михаил Названов в роли Николая I вошел в историю фразой «Мужики любят царя. На смерть за него пойдут» – это, собственно, почти все, что нужно знать про государственный идеологический проект, который неожиданно обернулся в 1836 году первой русской классической оперой.
«Глинка» (1946 г.)
По не вполне понятным причинам Глинка был единственным деятелем отечественной культуры, про кого сняли тогда целых два фильма: александровский цветной 1952 года – это как бы «исправление ошибок» и перестановка акцентов первого, черно-белого 1946 года. Хотя и ошибок вроде не было, и Сталинскую премию дали за первого «Глинку» режиссеру Льву Арнштаму и всей киногруппе.
Народные артисты СССР Меркурьев и Чирков сыграли соответственно: слугу Глинки, а на самом деле – воспитателя, советчика и вдохновителя всех его свершений, и самого Глинку – здесь он с милой хитрецой и лукавым обаянием по-человечески гораздо симпатичнее цветного, но картонного у Александрова.
«Мусоргский» (1950 г.) и «Римский-Корсаков» (1953 г.)
Еще две картины из этой же биографической серии поздних сталинских лет. Александр Борисов сыграл композитора Модеста Мусоргского, который в фильме 1950 года говорит проверенными цитатами из учебника истории русской музыки и устремлен исключительно в будущее. Через три года ему же удалось перевоплотиться в миллионера-мецената Савву Мамонтова в «Римском-Корсакове». Во многом из-за положительной актерской харизмы и вопреки тогдашним идеологическим догмам Савва Иванович получился у создателей байопика каким-то уж слишком живым, прогрессивным и позитивным (хотя он классово чуждый исторический персонаж, за что киногруппе даже немного влетело). Но зато много внимания там отдано революции 1905 года и проблемам царской цензуры, из-за которой Римский-Корсаков, как известно, прекратил сотрудничество с императорскими театрами.
Глинка, Мусоргский, Римский-Корсаков и Чайковский как были, так и остаются основой современного репертуара. Более того, на их музыке во многом держатся и наши представления о стране, культуре и о самих себе.
Лекция о смерти Чайковского пройдет 24 февраля в Санкт-Петербурге в лектории «Прямая речь»
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