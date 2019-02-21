5 лучших отечественных фильмов о музыкантах

Музыкальный критик, телеведущий, виолончелист и музыковед Артем Варгафтик 24 февраля прочтет в Петербурге лекцию «Тайна смерти Чайковского». В преддверии этого события специально для «Собака.ru» Артем выбрал пять лучших отечественных фильмов о классической музыке.

Артем Варгафтик, фото: Facebook

В конце 40-х – начале 50-х годов прошлого века советское кинопроизводство уверенно ориентировалось на тот жанр, который впоследствии стали называть «байопик». Была снята впечатляющая серия кинопортретов самых разных отечественных знаменитостей – из числа тех, чьи деяния и достижения тем или иным образом прославили Россию. От адмирала до селекционера, не исключая, разумеется, и классиков русской музыки. При всей буквальности следования доктрине социалистического реализма, «опрокинутой в прошлое», при всей наивности, плакатности и театральности киноязыка того времени это и серьезная сценарная работа, и своеобразный режиссерский креатив, и выдающиеся актеры как в главных, так и в второстепенных ролях. И главное – именно эти фильмы (в гораздо больше мере, нежели книги или устные выступления музыковедов на филармонических сценах) стали основой тех знаний о музыке, да и о культуре вообще, которые по крайней мере три поколения наших современников и соотечественников пронесли через всю жизнь, и которые продолжают управлять и общественным мнением, и общественным вкусом уже в XXI веке.

«Чайковский» (1970 г.) В фильме о Чайковском есть незабываемый актерский дуэт Иннокентия Смоктуновского с Владиславом Стржельчиком, который играет Николая Рубинштейна – основателя Московской Консерватории, формально – начальника Петра Ильича по месту основной работы, а на деле – одного из немногих его настоящих друзей, близкого, преданного, но непредсказуемого. Загадочная и до сих пор не получившая нормального объяснения история со знаменитым Первым фортепианным концертом Чайковского, который Рубинштейн сначала высокомерно обругал, раскритиковал и велел переделать, а спустя три с половиной года вдруг переменил свое мнение и сам с блеском сыграл его парижскую премьеру на Всемирной выставке 1878 года, и показана, и сыграна в фильме как интеллектуальная дуэль двух азартных игроков.

«Композитор Глинка» (1952 г.) Почти за 20 лет до Игоря Таланкина с его «Чайковским» в героизации и канонизации персонажей «золотого века русской музыки» принял деятельное участие один из главных режиссеров в советской иерархии того времени Григорий Александров («Волга-Волга», «Веселые ребята»). Разумеется, Любовь Орлова в одной из центральных ролей, ради которой даже немного изменили фабулу. Она играет сестру Глинки, Людмилу Ивановну Шестакову – при этом жена будущего классика вскользь с горечью упоминается, но на экране не появляется. Зато появляется огромное собрание оживших портретов из учебников и энциклопедий: Пушкин и Грибоедов (к которым молодой Глинка обращается «Александры Сергеевичи»), второй по значению (и третий по счету Александров Сергеевичей) русский оперный классик Даргомыжский, Жуковский, Гоголь, подлец и стукач Фаддей Булгарин, зарубежные авторы Берлиоз и Мейербер. Михаил Названов в роли Николая I вошел в историю фразой «Мужики любят царя. На смерть за него пойдут» – это, собственно, почти все, что нужно знать про государственный идеологический проект, который неожиданно обернулся в 1836 году первой русской классической оперой.

«Глинка» (1946 г.) По не вполне понятным причинам Глинка был единственным деятелем отечественной культуры, про кого сняли тогда целых два фильма: александровский цветной 1952 года – это как бы «исправление ошибок» и перестановка акцентов первого, черно-белого 1946 года. Хотя и ошибок вроде не было, и Сталинскую премию дали за первого «Глинку» режиссеру Льву Арнштаму и всей киногруппе. Народные артисты СССР Меркурьев и Чирков сыграли соответственно: слугу Глинки, а на самом деле – воспитателя, советчика и вдохновителя всех его свершений, и самого Глинку – здесь он с милой хитрецой и лукавым обаянием по-человечески гораздо симпатичнее цветного, но картонного у Александрова.