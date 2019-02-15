Как «Ленинград Центр» стал показывать кино?

Проект «Ленинград Центр» появился на месте культового в городе кинотеатра, в котором проходили премьеры картин Элема Климова и Тенгиза Абуладзе. Рассказываем, как кинопоказы спустя почти 10 лет вернулись на Потемкинскую, 4, и стали важной частью репертуара.

«Ленинград Центр» возник на месте кинотеатра, вмещавшего больше тысячи человек, поэтому команда культурного проекта никогда не расставалась с надеждой возродить регулярные кинопоказы. Это случилось почти год назад – 28 января. На первом же сеанс был настоящий аншлаг, хотя для дебютного показа выбрали нетривиальный фильм – драмеди об эвтаназии «Хэппи-энд» австрийского режиссера Михаэля Ханеке. И этот факт до сих пор не находит логического объяснения ни у прокатчиков, ни у «Ленинград Центра». Все прекрасно понимают, как сложно работать с авторским кино. Но, как говорил импресарио Хенслоу, герой Джеффри Раша в фильме «Влюбленный Шекспир»: «It’s a mystery!».

Вместе с кинопоказами вернулись воспоминания. Здание, в котором располагается «Ленинград Центр», служило выставочным залом и было построено в начале ХХ века для Императорского общества садоводов. Во время революции там, прямо среди растений, расположился бронебатальон, охранявший Смольный. После на Потемкинской, 4, разместили ведомственный гараж. Строительство кинотеатра с гигантским панорамным экраном размером в 200 квадратных метров, стереофоническим звуком и амфитеатром на 1054 места началось тут в 1958-м. Кинотеатр назвали по имени города – «Ленинград». В нем бывали Анни Жирардо, Малкольм Макдауэл, Джейн Фонда, Мишель Легран, Галина Вишневская и Мстислав Ростропович. Здесь проходили главные фестивальные и премьерные кинопоказы – например, лучших программ ММКФ (а ведь было и такое!), «Фестиваля Фестивалей» и «Виват, кино России!». Здесь были премьеры главных событий кино 1980-х –«Агонии» Элема Климова и «Покаяния» Тенгиза Абуладзе. Очереди в кассы, растянувшиеся до самого Таврического сада, вечные поиски «лишнего билетика» едва ли не перед каждым вечерним сеансом – «Ленинград» был любим зрителями нескольких поколений и популярен среди кинематографистов не меньше Дома кино на Караванной. После серии реконструкций, не на шутку разозливших преданных зрителей, перекроенный, оборудованный зачем-то игровыми автоматами, но все еще трехзальный «Ленинград» закрылся навсегда в начале апреля 2003-го. Напоследок тут показали бадди-муви «Анализируй то» с Робертом Де Ниро и самый смешной из всех фильмов о таксисте Моралесе «Такси-3». Говорили, что после очередной переделки в здании откроется развлекательный центр с боулингом и кинозалом мест на сто. Но через 10 лет здесь открылся «Ленинград Центр», который уже никогда не станет только лишь кинотеатром, но намерен постоянно приглашать зрителей на показы лучших фильмов страны и мира.