Как «Ленинград Центр» стал показывать кино?
Проект «Ленинград Центр» появился на месте культового в городе кинотеатра, в котором проходили премьеры картин Элема Климова и Тенгиза Абуладзе. Рассказываем, как кинопоказы спустя почти 10 лет вернулись на Потемкинскую, 4, и стали важной частью репертуара.
«Ленинград Центр» возник на месте кинотеатра, вмещавшего больше тысячи человек, поэтому команда культурного проекта никогда не расставалась с надеждой возродить регулярные кинопоказы. Это случилось почти год назад – 28 января. На первом же сеанс был настоящий аншлаг, хотя для дебютного показа выбрали нетривиальный фильм – драмеди об эвтаназии «Хэппи-энд» австрийского режиссера Михаэля Ханеке. И этот факт до сих пор не находит логического объяснения ни у прокатчиков, ни у «Ленинград Центра». Все прекрасно понимают, как сложно работать с авторским кино. Но, как говорил импресарио Хенслоу, герой Джеффри Раша в фильме «Влюбленный Шекспир»: «It’s a mystery!».
Вместе с кинопоказами вернулись воспоминания. Здание, в котором располагается «Ленинград Центр», служило выставочным залом и было построено в начале ХХ века для Императорского общества садоводов. Во время революции там, прямо среди растений, расположился бронебатальон, охранявший Смольный. После на Потемкинской, 4, разместили ведомственный гараж. Строительство кинотеатра с гигантским панорамным экраном размером в 200 квадратных метров, стереофоническим звуком и амфитеатром на 1054 места началось тут в 1958-м. Кинотеатр назвали по имени города – «Ленинград». В нем бывали Анни Жирардо, Малкольм Макдауэл, Джейн Фонда, Мишель Легран, Галина Вишневская и Мстислав Ростропович. Здесь проходили главные фестивальные и премьерные кинопоказы – например, лучших программ ММКФ (а ведь было и такое!), «Фестиваля Фестивалей» и «Виват, кино России!». Здесь были премьеры главных событий кино 1980-х –«Агонии» Элема Климова и «Покаяния» Тенгиза Абуладзе. Очереди в кассы, растянувшиеся до самого Таврического сада, вечные поиски «лишнего билетика» едва ли не перед каждым вечерним сеансом – «Ленинград» был любим зрителями нескольких поколений и популярен среди кинематографистов не меньше Дома кино на Караванной.
После серии реконструкций, не на шутку разозливших преданных зрителей, перекроенный, оборудованный зачем-то игровыми автоматами, но все еще трехзальный «Ленинград» закрылся навсегда в начале апреля 2003-го. Напоследок тут показали бадди-муви «Анализируй то» с Робертом Де Ниро и самый смешной из всех фильмов о таксисте Моралесе «Такси-3». Говорили, что после очередной переделки в здании откроется развлекательный центр с боулингом и кинозалом мест на сто. Но через 10 лет здесь открылся «Ленинград Центр», который уже никогда не станет только лишь кинотеатром, но намерен постоянно приглашать зрителей на показы лучших фильмов страны и мира.
Репертуар кинозала «формируется так же тщательно, как, скажем, изысканный парфюмер подбирает букет для своего нового аромата. Только главные релизы месяца и, как правило, лишь один раз. Предпочтение отдается фильмам больших режиссеров с выдающимися актерскими работами. Постановочный размах и уникальная работа художников прилагаются. Все самое громкое, стильное, талантливое, актуальное и скандально-эпатажно-невероятное из мира кино оказывается в «Ленинград Центре». Если здесь вам покажут долгожданную «Фаворитку» Йоргоса Лантимоса, то обязательно на день раньше, чем все остальные, и на английском с субтитрами. Если накануне вручения «Оскаров» захотят вспомнить победителей прошлых лет, то обязательно пригласят кинокритика Андрея Плахова рассказать о фильме, премии и сегодняшней кинематографической моде.
Кстати, о моде: в «Ленинград Центре» можно увидеть и самый актуальный в мире формат – драматические спектакли, оперу и балет на киноэкране. Это лучшие представления Лондона, Парижа и Берлина. Самый большой подарок трансляций – переживание беспримесного театрального чуда, театра в театре, не разрушаемого суетой, антрактами и плохими местами на галерке.
Так «Ленинград Центр» планомерно возвращает себе славу главной премьерной площадки города, и прокатные компании теперь ищут возможность забукировать зал заранее. В феврале кинозал расписывает репертуар на апрель и май. А в сентябре здесь стартует уникальная программа, создаваемая специально для Центра.
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