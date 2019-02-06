«Яндекс» начнет снимать собственные сериалы

«Яндекс» начнет производство собственных оригинальных сериалов, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в медиакомпаниях. Проекты выйдут в начале 2020 года.

Уже в конце прошлого года компания начала переговоры с продюсерами новых шоу. Заказать хотят от восьми до десяти проектов, дальнейшие съемки которых будут зависеть от рейтингов первых серий.

Ожидается, что производство собственных сериалов поможет продвижению портала «КиноПоиск».

«Сейчас «Яндекс.Студия» ведет переговоры с разными компаниями о производстве фильмов, сериалов и шоу в разных жанрах, но подробности мы раскрывать пока не готовы», — говорит директор по развитию медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук.

Пока известно про два проекта, производство которых готовы запустить в ближайшее время. Речь идет про сериал «Министерство» о коррупции и чиновниках от режиссера Романа Волобуева и компании «Среда» Александра Цекало. Детективом «Водоворот» займется Андрей Стемпковский.