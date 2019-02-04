Почему «Жизни матрешки» уже называют одним из лучших сериалов 2019 года?

Сериальный и календарный год только начался, но вышедший 1 февраля на сервисе Netflix проект «Жизни матрешки» (Russian Doll) американские критики уже посчитали одним из важнейших проектов 2019-го. Иван Пугин разбирался, почему всем так понравилась история, в которой похожей на молодую Аллу Пугачеву героине удается жизнь повернуть назад.

Накануне Дня сурка, 1 февраля, на сервисе Netflix вышел новый проект «Жизни матрешки» (в оригинале – Russian Doll). В сериале, состоящем из восьми получасовых эпизодов, главная героиня Надя попадает в день своего 36-летия под машину, но оказывается запертой в цикле смертей и воскрешений. Погибнув, она каждый раз оказывается перед зеркалом в ванной в квартире своих друзей, в которой полным ходом идет вечеринка в честь ее дня рождения. В кране течет вода, в дверь стучат, а на заднем плане играет «Gotta Get Up» Гарри Нилсона. И ей, как и журналисту Филу Коннорсу в «Дне сурка», необходимо заново проживать один и тот же временной промежуток (только в отличие от комедии 1993 года у нее исход всегда смертельный). Когда вышел трейлер сериала, многие отметили сходство исполнительницы главной роли Наташи Лионн с молодой Аллой Борисовной Пугачевой. Оно действительно есть, но, преодолев навязчивое впечатление, вы поймете, что смотрите одну из самых интересных и своеобразных новинок сезона, в каком-то смысле пересекающуюся в проблематике с «Обычной женщиной» Бориса Хлебникова . Впрочем, в «Russian Doll» русского оказывается не очень много – помимо имени главной героини, это явный намек на предков из России по еврейской линии, а также песня Pussy Riot на титрах одной из серий (возможно, имя Надя – в честь Надежды Толоконниковой).

Наташу Лионн многие помнят по знаковой для целого поколения комедии «Американский пирог». Там она – одна из важных для режиссера фильма персонажей-резонеров: рыжая Джессика, рассказывающая зрителям о некоторых интересных арифметических приемах. Сыграв после этого в нескольких комедиях разной степени успешности, Лионн на какое-то время прерывала карьеру из-за серьезных проблем со здоровьем и законом. В 2013 году она появилась в сериале Netflix «Оранжевый – хит сезона» в во многом основанной на ее биографии роли. В «Жизнях матрешки» актриса сама поработала над персонажем и адаптировала под себя многие реплики. Кроме того, она полностью написала и поставила последнюю серию.

Как и многие сериалы последнего времени, «Жизни матрешки» – смесь жанров: начинаясь как комедия, в какие-то моменты становится драмой, хоррором и даже немного мюзиклом. У проекта блестящий монтаж и ритм – режиссером большинства серий выступила Лесли Хэдланд, снявшая до этого несколько полнометражных комедий, среди которых «Любовь без обязательств». Но подлинная находка сериала – героиня Надя. Она прекрасно держит внимание зрителей, ее образ уже через пять минут кажется родным и очень знакомым, а реплики непременно разойдутся на цитаты. Американская критика в один голос прочит Наташе Лионн номинацию на «Эмми» – по мнению Rolling Stone, она «восхитительна в своей роли». А издание Vox утверждает, что мы увидели один из лучших (если не лучший) сериал этого года.

Персонажи второго плана тоже на своем месте – здесь есть Джереми Бобб из «Забытых богом» и «Больницы Никербокер» и Юл Васкес, также снявшийся в другой ожидаемой новинке сезона – «Имя мне Ночь». Прекрасна в своей роли и Хлоя Севиньи. В реальной жизни она является одной из ближайших подруг Наташи Лионн, а в сериале играет важного персонажа из детства главной героини. Команда превращает сериал в некотором роде в спин-офф новогодней интерактивной серии «Черного зеркала». Netflix создает как минимум свою систему координат, а как максимум – Вселенную, где реальности компьютерных игр существуют где-то рядом с известным нам миром. Надя из «Жизней матрешки», как и герой полнометражного «Черного зеркала», создает игры (хотя главная тема тут все же не взаимодействие с технологиями).

Ну, а финал под написанную больше 50 лет назад песню группы Love очень мощный, в нем (и это не спойлер!) разбитые мечты нас, зрителей сериала, набирают снова силу высоты.