Что смотреть в кино: от «Фаворитки» до «Русского беса»

Черная фантасмагория Григория Константинопольского «Русский бес», претендующая на 10 «Оскаров» «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса и байопик с Мэттью МакКонахи – коротко рассказываем о главных фильмах, которые вышли в прокат на этой неделе.



«Фаворитка» / The Favourite Смотреть трейлер В новой язвительной картине Йоргоса Лантимоса («Лобстер») по мотивам английской истории за любовь королевы Анны (Оливия Колман) со своей кузиной Эбигейл (Эмма Стоун) борется ее фаворитка Сара, герцогиня Мальборо (Рэйчел Вайс). С 31 января

«Белый парень Рик» / White Boy Rick Смотреть трейлер Основанная на реальных событиях история Ричарда Вэрша-младшего. Он стал самым юным драгдилером (в 15 лет!), которого в США приговорили к пожизненному сроку. Его отца играет Мэттью МакКонахи. С 31 января

«Рассвет» Смотреть трейлер Хоррор с Александром Молочниковым, Анной Слю и Оксаной Акиньшиной. Света (дебютантка Александра Дроздова) решается на эксперимент с осознанными сновидениями, чтобы избавиться от ночных кошмаров. С 31 января

Фильм «Ангел» / El ángel Смотреть трейлер Одним из продюсеров ленты Луиса Ортеги стал Педро Альмодовар. Картина рассказывает о «самом красивом преступнике» в истории Аргентины, прозванном «Ангелом смерти». С 31 января