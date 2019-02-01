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Что смотреть в кино: от «Фаворитки» до «Русского беса»

Черная фантасмагория Григория Константинопольского «Русский бес», претендующая на 10 «Оскаров» «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса и байопик с Мэттью МакКонахи – коротко рассказываем о главных фильмах, которые вышли в прокат на этой неделе.
 

«Русский Бес»

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Режиссер-легенда 1990-х Григорий Константинопольский виртуозно крестит «Американского психопата» в православие, добавляя к по-тарантиновски утрированным литрам крови экспортную русскую духовность в духе «Бесов» Достоевского. 

С 31 января

«Фаворитка» / The Favourite

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В новой язвительной картине Йоргоса Лантимоса («Лобстер») по мотивам английской истории за любовь королевы Анны (Оливия Колман) со своей кузиной Эбигейл (Эмма Стоун) борется ее фаворитка Сара, герцогиня Мальборо (Рэйчел Вайс).

С 31 января

«Белый парень Рик» / White Boy Rick

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Основанная на реальных событиях история Ричарда Вэрша-младшего. Он стал самым юным драгдилером (в 15 лет!), которого в США приговорили к пожизненному сроку. Его отца играет Мэттью МакКонахи.

С 31 января

«Рассвет»

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Хоррор с Александром Молочниковым, Анной Слю и Оксаной Акиньшиной. Света (дебютантка Александра Дроздова) решается на эксперимент с осознанными сновидениями, чтобы избавиться от ночных кошмаров.

С 31 января

Фильм «Ангел» / El ángel

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Одним из продюсеров ленты Луиса Ортеги стал Педро Альмодовар. Картина рассказывает о «самом красивом преступнике» в истории Аргентины, прозванном «Ангелом смерти».

С 31 января

«Семья по-быстрому» / Instant Family

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Основанная на реальной истории трогательная комедия с Марком Уолбергом и Роуз Бирн. Бездетная супружеская пара усыновляет троих детей.

С 31 января

 

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