«Семимостье» — место пересечения Крюкова и Грибоедова каналов в Петербурге — 29 января заложили досками. Петербуржцы делились фотографиями происходящего и гадали, для чего территорию канала вплоть до Фонтанки накрыли деревянным настилом. «Фонтанка» сообщает , что работы были произведены в рамках подготовки к съемкам нового фильма «Серебряные коньки».

Производством новой романтическо-приключенческой ленты займется студия Никиты Михалкова «ТРИТЭ». Действия картины происходят в канун 1900 года в Петербурге. По сюжету фильма, 18-летний сын бедного фонарщика Матвей случайно знакомится с юной аристократкой Алисой, и вместе герои решают следовать за своими мечтами. «Северная столица — полноценный герой этой истории, и мы заново откроем этот волшебный город для современного зрителя», — поделился планами один из продюсеров ленты.

Съемки начались в прошлые выходные, в скором времени раскроют имена режиссера и исполнителей главных ролей. Известно, что продюсерами картины выступит Леонид Верещагин, известный по картинам «Легенда №17», «Экипаж», «Движение вверх», Петр Ануров, работающий над лентами «Духless», «Селфи», «Тренер» и Рафаел Минасбекян, занимающийся проектами «Легенда о Коловрате», «Рубеж», «Русалка. Озеро мертвых». Производством, помимо студии Никиты Михалкова «ТРИТЭ», займутся кинокомпания «Централ Партнершип», группа компаний ГПМ КИТ и «Кинослово».