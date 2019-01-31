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Режиссер «Властелина колец» снимет фильм о группе The Beatles

Режиссер трилогии «Властелин колец» Питер Джексон снимет документальный фильм про группу The Beatles. За основу картину возьмут 55 часов видеоматериалов, отснятых в начале 1969 года для фильма Let It Be. Эти кадры нигде и никогда не демонстрировались. 

Проект анонсировали в день в день 50-летия легендарного концерта The Beatlesна крыше здания Apple Corps в Лондоне — последнего живого выступления группы в полном составе. Этот концерт продолжался около 40 минут, пока его не прервала полиция. 

Фильм Джексона выйдет в 2020 году, когда альбому  Let It Be и одноименному фильму будет ровно 50 лет. 

«Предоставленные нам 55 часов неопубликованных ранее материалов и 140 часов звукозаписей гарантируют, что фильм даст фанатам The Beatles то, о чем они всегда мечтали. Словно машина времени переносит нас в 1969-й, и мы оказываемся в студии и своими глазами видим, как четыре друга вместе создают великую музыку», — описывает будущий проект Джексон. 


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